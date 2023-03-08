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Bu besin bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Vücuttaki ödemi bir çırpıda yok ediyor…

Sağlıklı bir bağırsak sistemi ve metabolizma için gün içerisinde tüketilen besinler oldukça önemli bir role sahip. Bağırsakta bulunan yararlı bakterilerin artması, zararlı bakterilere karşı etkin bir mücadele sağlayarak hastalıklara yakalanma riskini düşürüyor. İşte bu noktada bağırsak sağlığını güçlendirmek için sağlıklı besinler tüketmek gerekiyor. Şimdi bahsedeceğimiz kök sebze olarak anılan bu yiyecek ise bağırsakları adeta motor gibi çalıştırıyor, sindirim sistemini düzenliyor. İşte bağırsak dostu süper besin…