Bu besin bağışıklığı güçlendiriyor! İşte bağışıklığı güçlendirmenin şifreleri

BAĞIŞIKLIĞI BASKILAYAN FAKTÖRLER Hayatımızın her günü, biz farkına bile varmadan bağışıklık sistemimiz sayısız olası bulaşıcı riskleri idare etmektedir. Vücudumuz bağışıklığımızı baskılayabilecek çok sayıda faktöre de maruz kalmakta. Bağışıklığın dengede kalmasını sağlamak için mümkün olduğu kadar bağışıklık baskılayıcılarından uzak durmalıyız. Obezite veya yetersiz beslenme, eksik veya aşırı egzersiz, stres, uykusuzluk, gıda katkı maddeleri gibi kimyasallar, pestisitler gibi tarım ilaçları, güneş ışığına yetersiz maruz kalma, sigara, hava kirliliği ve bazı ilaçları bağışıklığımızı baskılayan faktörler arasında sıralayabilirim.

YETERLİ MİKTARDA PROTEİN ALIN Dokularımızın ve organlarımızın işlevi, büyümesi ve onarımı için yeterli protein alımı sağlanmalıdır. Diyetle alımında amino asit dengesi çok önemlidir. Çünkü bağışıklık hücrelerimiz enfeksiyonlarla savaşan sitokinleri ve antikorları yapabilmek için doğru aminoasit dengesine ihtiyaç vardır. Et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurta, süt ürünleri, soya ve kinoa gibi bitkisel proteinler vücudumuzun ihtiyaç duyduğu aminoasitlerin tamamını içerirler. Kabuklu yemişler, yağlı tohumlar, kurubaklagiller ve çoğu tahıl ürünleri ise ihtiyaç duyduğumuz tüm aminoasitleri içermezler. Ancak birlikte alındıklarında amino asit dengesini iyileştirerek proteinlerin kullanılabilirliğini artırırlar. Tahıllar ile kurubaklagillerin birlikte alınması dengeli bir amino asit örüntüsüne örnek verilebilir.

SAĞLIKLI YAĞLARI EKSİK ETMEYİN



Ceviz, badem gibi kabuklu yemişler ve bitkisel yağlar yapılarındaki tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri ile bağırsak mikrobiyotasındaki çeşitliliği artırarak bağışıklık sistemi üzerinde faydalı etkiler sağlamaktadır. Doymuş ve trans yağlar vücudumuz için zararlı etki gösterirken, doymamış yağlar sağlığımız için yararlı etkiye sahiptir. Kırmızı et, kümes hayvanlarının derili kısımları, yüksek yağlı süt ürünleri gibi hayvansal besinler doymuş yağlardan oldukça zengindir. Doymuş yağ alımını diyette sınırlandırmak için hindi ve tavuk gibi düşük yağlı et ürünleri ya da derisiz et tercih edilmeli, yağlı fast-food ürünlerinden uzak durulmalıdır. Ayrıca bazı margarinlerde, kek ve poğaça gibi pastane ürünlerinde ve fast-food besinlerde yüksek miktarda bulunan trans yağ alımı diyette sınırlandırılmalıdır.