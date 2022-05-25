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Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Beyin sağlığı bozulduğunda geri dönüşü olmayan sağlık problemleri de başlamış oluyor. Uzmanların açıklamalarına göre, beyin günlük hayatta sık sık tükettiğimiz sağlıksız besinler nedeniyle hızla yaşlanabiliyor. Bazı besinler beyin sağlığını korurken bazı besinler beyni adeta bitiriyor. Beyni korumak, güçlendirmek ve yaşlanmasını durdurmak için şekerden uzak durmak gerekiyor. Peki, hangi besinler beyni koruyor? Hangi besinler beyni hızla yaşlandırıyor? İşte beynin en önemli gıdası seçilen besinler ve beyni bitiren besinler...

Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:17
Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu kaydetti.

Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Prof. Dr. Sağlam, hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı.

Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.

Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

"PEKMEZ, HURMA VE İNCİRDEN ALINAN ŞEKERLE BESLENEBİLİRİZ"

Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Kanser tedavisinde doğru beslemenin önemine işaret eden Sağlam, doğal yollarla üretilmemiş ve işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

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