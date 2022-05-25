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Bu besin beynin en önemli gıdası seçildi! İşte beyni koruyan ve bitiren besinler...

Beyin sağlığı bozulduğunda geri dönüşü olmayan sağlık problemleri de başlamış oluyor. Uzmanların açıklamalarına göre, beyin günlük hayatta sık sık tükettiğimiz sağlıksız besinler nedeniyle hızla yaşlanabiliyor. Bazı besinler beyin sağlığını korurken bazı besinler beyni adeta bitiriyor. Beyni korumak, güçlendirmek ve yaşlanmasını durdurmak için şekerden uzak durmak gerekiyor. Peki, hangi besinler beyni koruyor? Hangi besinler beyni hızla yaşlandırıyor? İşte beynin en önemli gıdası seçilen besinler ve beyni bitiren besinler...

Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:17