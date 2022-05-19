Roza Galeri Roza Sağlık Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre, bağırsaklar ikinci beyin olarak tanımlanıyor ve bağırsaklar ne kadar sağlıklıysa vücut direnci o kadar yüksek oluyor. Yediğimiz besinler direkt olarak bağırsakları etkiliyor. Günlük hayatta sık sık kefir, yoğurt ve süt tüketen insanların bağırsakları tüketmeyen insanlara göre daha sağlıklı oluyor. Besinler bağırsakları etkilediği gibi beyni de etkiliyor. Bazı besinlerin mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasında etkisi büyük. Bu besinler beyni direkt etkileyerek gün içinde daha enerjik ve mutlu hissetmemizi sağlıyor. İşte beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:11
Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler

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