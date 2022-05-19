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Bu besin direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu...

Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre, bağırsaklar ikinci beyin olarak tanımlanıyor ve bağırsaklar ne kadar sağlıklıysa vücut direnci o kadar yüksek oluyor. Yediğimiz besinler direkt olarak bağırsakları etkiliyor. Günlük hayatta sık sık kefir, yoğurt ve süt tüketen insanların bağırsakları tüketmeyen insanlara göre daha sağlıklı oluyor. Besinler bağırsakları etkilediği gibi beyni de etkiliyor. Bazı besinlerin mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasında etkisi büyük. Bu besinler beyni direkt etkileyerek gün içinde daha enerjik ve mutlu hissetmemizi sağlıyor. İşte beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:11