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Bu besin kemik erimesi sorununu tarihe gömüyor! Ömür boyu çelik kuvvetinde kemikler için her gün...

Kemik sağlığı, ilerleyen yaşlarla birlikte önemini daha fazla gördüğümüz konuların başında geliyor. Yapılan son bir çalışma ise; çok da farkında olmadığımız bir vitaminin aslında kemik sağlığını iyileştirdiğini tespit etti.

Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 08:32
Bu besin kemik erimesi sorununu tarihe gömüyor! Ömür boyu çelik kuvvetinde kemikler için her gün...

Kemik kırılması, özellikle kalça kırıklarının sakatlığa, bağımsız bir şekilde hareket etmenin engellenmesine, ölüm riskinin artmasına neden olabileceğini belirten uzmanlar; aynı zamanda ileri yaşlarda, kişinin yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını dile getiriyor.

Bu besin kemik erimesi sorununu tarihe gömüyor! Ömür boyu çelik kuvvetinde kemikler için her gün...

Edith Cowan Üniversitesi'ndeki Beslenme ve Sağlık Araştırma Enstitüsü'nden yapılan araştırmasıyla yaşamın ilerleyen dönemlerinde kırık riskini azaltacak adımlar attığını gösteriyor.

Bu besin kemik erimesi sorununu tarihe gömüyor! Ömür boyu çelik kuvvetinde kemikler için her gün...

Batı Avustralya Üniversitesi ile işbirliğiyle yapılan çalışmada; Perth Longitudinal Study of Aging Women'dan 14,5 yıllık bir süre boyunca yaklaşık 1400 yaşlı Avustralyalı kadında kırıkla ilişkili hastaneye yatışlar ile K1 vitamini alımı arasındaki ilişkiyi incelendi.

Bu besin kemik erimesi sorununu tarihe gömüyor! Ömür boyu çelik kuvvetinde kemikler için her gün...

100 mikrogramdan fazla K1 vitamini tüketimi (yaklaşık 125 gr koyu yapraklı sebzeye veya bir ila iki porsiyon sebzeye eşdeğer) tüketen kadınların, günde 60 mikrogramdan az tüketen katılımcılara kıyasla herhangi bir kırık yaşama ihtimalinin yüzde 31 daha az olduğunu buldu.

Bu besin kemik erimesi sorununu tarihe gömüyor! Ömür boyu çelik kuvvetinde kemikler için her gün...

Kalça kırıkları ile ilgili daha da olumlu sonuçlar vardı, en fazla K1 vitamini yiyenler hastaneye yatma riskini %49 oranla neredeyse yarıya düşürdü.

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