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Bu besin kemik erimesi sorununu tarihe gömüyor! Ömür boyu çelik kuvvetinde kemikler için her gün...

Kemik sağlığı, ilerleyen yaşlarla birlikte önemini daha fazla gördüğümüz konuların başında geliyor. Yapılan son bir çalışma ise; çok da farkında olmadığımız bir vitaminin aslında kemik sağlığını iyileştirdiğini tespit etti.