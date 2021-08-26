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Bu besin Kur'an-ı Kerim'de geçiyor! Vücudu hastalıklardan koruyor...

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve faydaları saymakla bitmeyen besinler düzenli tüketildiğinde adeta hastalıklara kalkan oluyor. Vücudu koruyan ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığa kalkan olan bu besinler aynı zamanda akciğeri de güçlendiriyor. Peki, şifalı gücüyle bilinen ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler hangileridir? İşte mucizevi etkileriyle bilinen süper besinler...

Giriş Tarihi: 26.08.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 11:54 PAYLAŞ