Bu besin Kur’an-ı Kerim’de geçiyor! Vücudu hastalıklardan koruyor...

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve faydaları saymakla bitmeyen besinler düzenli tüketildiğinde adeta hastalıklara kalkan oluyor. Vücudu koruyan ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığa kalkan olan bu besinler aynı zamanda akciğeri de güçlendiriyor. Peki, şifalı gücüyle bilinen ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinler hangileridir? İşte mucizevi etkileriyle bilinen süper besinler...
HURMA:
Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar.
AKCİĞER HASTALIKLARINDA ETKİLİDİR
Dekstroz ve früktoz oranı yüzde 75 ile 87 arasında değişir. Glikoz yoktur. İçinde A, C, B1, B2, B3, B6, B9 (folik asit), B12, K, vitaminleri, betakaroten, ayrıca oligo element var. A vitamini bilindiği üzere çok etkili bir anti oksidandır.
Dolayısıyla halk arasında tavukkarası olarak da bilinen gece körlüğünü önler. Aynı zamanda ağız ve akciğer hastalıklarında oldukça etkilidir.
KAS KAYBINI ÖNLER
Betakaroten (provitamin A), doğada natürel olarak bulunan A vitamininin ilk formatıdır. Bu vitamin, vücudumuzdaki DNA, hücre zarı ve protein yapısını destekler. Dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu engeller. Zeaksantin maddesi de yaşlılığa bağlı kas erimesini önler.
Vücuttaki kas kaybını engeller. İdrar söktürücüdür. Dolayısıyla ödem oluşumunu önler. Taze hurmanın içinde bulunan pitosin maddesi, adet sancılarına çok iyi gelir.