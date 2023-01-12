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Bu besin tüketildiğinde organların sonunu getiriyor! Sofralarınızdan uzak tutun!

Tabağınızdaki yiyecekler başta kalbiniz olmak üzere tüm organlarınızın sağlığı üzerinde büyük bir etki yaratır. Dr. Rania Batayneh "Kalp sağlığına uygun besinler, 'kötü' LDL kolesterolü ve kan trigliseritlerini düşürerek, kan basıncını düşürerek, kiloyu kontrol ederek ve/veya insülin duyarlılığını artırarak kardiyovasküler sisteme fayda sağladığı veya kalp hastalığı geliştirme riskini azalttığı gösterilen besinler içerir" diyor. Özellikle güne başlarken kahvaltıda tükettiğimiz zararlı yiyecekler organların üzerine yıkıma yol açabileceği belirtiliyor. Sağlığımızı korumak adına tüketmemiz gereken yiyeceklerin başında ise şunlar geliyor.

Giriş Tarihi: 12.01.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 14:16
Bu besin tüketildiğinde organların sonunu getiriyor! Sofralarınızdan uzak tutun!

İşte tüketilmesi önerilmeyen zararlı gıdaların başında gelenler…

SALAM

Salam, az yağlı versiyonlarında bile koruyucu sodyum nitrat içermektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca tüketilmemesi gerekmektedir.

Bu besin tüketildiğinde organların sonunu getiriyor! Sofralarınızdan uzak tutun!

Salamın içerisinde bulunan nitratlar iç inflamasyonu artırabilir ve kronik inflamasyonun, arterlerin sertleşmesi veya daralması olan ateroskleroz gelişimi ile doğrudan bir bağlantısı bulunmaktadır.

Bu besin tüketildiğinde organların sonunu getiriyor! Sofralarınızdan uzak tutun!

SOSİSLİ SANDVİÇ

Sosisli sandviçler ve sosisler doymuş yağ açısından yüksek olabilir. Az yağlı seçenekler bile tuzla dolu olma eğilimindedir.

Bu besin tüketildiğinde organların sonunu getiriyor! Sofralarınızdan uzak tutun!

Daha fazla diyet sodyumu almak genellikle daha yüksek tansiyona yol açtığından, sodyum alımınıza dikkat etmek de önemlidir.

Bu besin tüketildiğinde organların sonunu getiriyor! Sofralarınızdan uzak tutun!

SOFRA TUZU

Toplam sodyum tüketimimizin yaklaşık yüzde 70'i , paketlerde bulduğumuz veya restoranlarda yediğimiz yiyeceklerden geliyor. Diğer yüzde 15'lik kısım doğal olarak içeriklerde bulunur.

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