Roza Galeri Roza Sağlık Bu besin tüketildiğinde organların sonunu getiriyor! Sofralarınızdan uzak tutun!

Bu besin tüketildiğinde organların sonunu getiriyor! Sofralarınızdan uzak tutun!

Tabağınızdaki yiyecekler başta kalbiniz olmak üzere tüm organlarınızın sağlığı üzerinde büyük bir etki yaratır. Dr. Rania Batayneh "Kalp sağlığına uygun besinler, 'kötü' LDL kolesterolü ve kan trigliseritlerini düşürerek, kan basıncını düşürerek, kiloyu kontrol ederek ve/veya insülin duyarlılığını artırarak kardiyovasküler sisteme fayda sağladığı veya kalp hastalığı geliştirme riskini azalttığı gösterilen besinler içerir" diyor. Özellikle güne başlarken kahvaltıda tükettiğimiz zararlı yiyecekler organların üzerine yıkıma yol açabileceği belirtiliyor. Sağlığımızı korumak adına tüketmemiz gereken yiyeceklerin başında ise şunlar geliyor.