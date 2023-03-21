Bu besin vücudun süpürgesi! Hem bağışıklığı çelik gibi yapıyor hem de gün boyu tok tutuyor…

Salgın döneminde Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için beslenmede dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgi veren Beslenme ve Diyet Bölümünden Dr. Dyt. Evrim Güngör, kronik hastalığı olanların Ramazan ayındaki beslenme planlarını doktor ve diyetisyen önerisi doğrultusunda yapması gerektiğini bildirdi. Güngör, "Salgın dönemine denk gelen Ramazan ayında sağlıklı beslenme kurallarına geçmiş yıllarda olduğundan daha çok özen göstermekte fayda var. Bu bağlamda iftar ve sahurda mutlaka yeterli ve dengeli beslenilmeli, bu öğünlerde bağışıklık sistemini güçlendirici fonksiyonel bileşenler içeren farklı renkteki sebze-meyvelere, et grubuna, kuru baklagillere, süt ve yoğurda yer verilmelidir. Bu beslenme önerileri, herhangi kronik hastalığı olmayan bireyler için geçerlidir. Kronik hastalığı olan bireylerin hem hastalıkları hem de Covit-19 salgını koşulları göz önüne alınarak hekim ve diyetisyen önerisi doğrultusunda beslenme planları yapılmalıdır" dedi.