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Bu besin vücudun süpürgesi! Hem bağışıklığı çelik gibi yapıyor hem de gün boyu tok tutuyor…

Covid-19 pandemisi ile mücadele edilen günlere denk gelen Ramazan ayında bağışıklık sistemini zayıflatmadan oruç tutmak için iftar ve sahurda sağlıklı beslenmeye özen göstermek gerektiğini bildiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Evrim Güngör, "Oruç tutmanın bağışıklık sistemini düşürdüğüne dair bir kanıt olmamakla birlikte bağışıklık sistemi fonksiyonlarının aksamaması için vücut sağlığını koruyacak günlük enerji ve sıvı gereksinimin karşılanması önem taşıyor" diyerek, sahurda neler tüketilmesi gerektiğine dair bağışıklığı çelik gibi yapan besin önerilerinde bulundu. İşte uzmanından beslenme tüyoları...

Giriş Tarihi: 21.03.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 12:57
Bu besin vücudun süpürgesi! Hem bağışıklığı çelik gibi yapıyor hem de gün boyu tok tutuyor…

Salgın döneminde Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için beslenmede dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgi veren Beslenme ve Diyet Bölümünden Dr. Dyt. Evrim Güngör, kronik hastalığı olanların Ramazan ayındaki beslenme planlarını doktor ve diyetisyen önerisi doğrultusunda yapması gerektiğini bildirdi. Güngör, "Salgın dönemine denk gelen Ramazan ayında sağlıklı beslenme kurallarına geçmiş yıllarda olduğundan daha çok özen göstermekte fayda var. Bu bağlamda iftar ve sahurda mutlaka yeterli ve dengeli beslenilmeli, bu öğünlerde bağışıklık sistemini güçlendirici fonksiyonel bileşenler içeren farklı renkteki sebze-meyvelere, et grubuna, kuru baklagillere, süt ve yoğurda yer verilmelidir. Bu beslenme önerileri, herhangi kronik hastalığı olmayan bireyler için geçerlidir. Kronik hastalığı olan bireylerin hem hastalıkları hem de Covit-19 salgını koşulları göz önüne alınarak hekim ve diyetisyen önerisi doğrultusunda beslenme planları yapılmalıdır" dedi.

Bu besin vücudun süpürgesi! Hem bağışıklığı çelik gibi yapıyor hem de gün boyu tok tutuyor…

YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN

Covid-19 salgınından korunmada güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın önemini vurgulayan Diyetisyen Evrim Güngör, bağışıklık sisteminin normal çalışmaya devam etmesinin belli başlı etmenlere bağlı olduğunu belirterek, "Bu etmenler içinde beslenmenin önemli bir rolü vardır. Kişinin sağlıklı beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli, yeterli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Ne yazık ki bağışıklık sistemini güçlendiren 'özel bir besin' yoktur. Bilimsel araştırmaların hiçbiri 'özel besin -besinlerin' varlığını ispat edememiştir.

Bu besin vücudun süpürgesi! Hem bağışıklığı çelik gibi yapıyor hem de gün boyu tok tutuyor…

Protein, yağ, karbonhidrat ve lif kaynaklarını öğünlerde orantılı bir şekilde tüketebilmek bağışıklık sistemini korumak için yapılması gereken en önemli davranıştır. Sebze, meyve, yağlı tohumlar, kompleks karbonhidrat kaynakları, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi tüm besinler ile çeşitlendirilmiş bir beslenme düzeni oluşturmak önemlidir.

Bu besin vücudun süpürgesi! Hem bağışıklığı çelik gibi yapıyor hem de gün boyu tok tutuyor…

Beslenme tek başına bağışıklık sisteminin tam kapasite çalışması için yeterli değildir. Günlük 7-9 saat düzenli uyku, gün içinde hareket etmek (egzersiz), yeterli su tüketimini sağlamak ve stresle başa çıkmak için gün içinde yapılacak uğraşlar da bağışıklık sistemimiz için önemlidir" ifadesini kullandı.

Bu besin vücudun süpürgesi! Hem bağışıklığı çelik gibi yapıyor hem de gün boyu tok tutuyor…

POSA VÜCUDUN SÜPÜRGESİDİR SAHURDA MUTLAKA TÜKETİN!


Ramazan ayında sahurda yenilecek yiyeceklerin bireysel ihtiyaçlara göre değiştiğini, genel olarak ağır yemekler yerine yumurta, peynir, süt ve süt ürünleri gibi kahvaltı öğününde yenilen yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Güngör şöyle dedi:

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