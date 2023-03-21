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Bu besin vücudun süpürgesi! Hem bağışıklığı çelik gibi yapıyor hem de gün boyu tok tutuyor…
Bu besin vücudun süpürgesi! Hem bağışıklığı çelik gibi yapıyor hem de gün boyu tok tutuyor…
Covid-19 pandemisi ile mücadele edilen günlere denk gelen Ramazan ayında bağışıklık sistemini zayıflatmadan oruç tutmak için iftar ve sahurda sağlıklı beslenmeye özen göstermek gerektiğini bildiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Evrim Güngör, "Oruç tutmanın bağışıklık sistemini düşürdüğüne dair bir kanıt olmamakla birlikte bağışıklık sistemi fonksiyonlarının aksamaması için vücut sağlığını koruyacak günlük enerji ve sıvı gereksinimin karşılanması önem taşıyor" diyerek, sahurda neler tüketilmesi gerektiğine dair bağışıklığı çelik gibi yapan besin önerilerinde bulundu. İşte uzmanından beslenme tüyoları...
Giriş Tarihi: 21.03.2023 12:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 12:57