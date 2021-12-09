Bu besine dikkat edin! Böbrek taşına neden olduğu ortaya çıktı

Vücutta bulunan atık maddelerin dışarı atılmasında önemli rol oynaya böbrekler, bir diğer yandan da vücudun ihtiyacı olan maddeleri filtrelemektedir. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler vücutta farklı etkilere neden olabilmektedir. Hangi besinler böbrek taşına sebep olur? Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarına dair merak edilenleri anlattı.

BÖBREK TAŞI NEDİR, NASIL OLUŞUR? Besinlerle vücuda aşırı alınan ya da vücutta oluşan maddelerin kandaki yoğunluğu artarsa, böbreklerden süzülerek idrara geçen miktar artacaktır. Vücuda alınan su miktarı azaldığında ya da su kaybının arttığı durumlarda ise daha az miktarda ve daha fazla yoğunlukta idrar oluşacaktır.

Bu sebeplerden dolayı böbreklerden süzülen tuzlar, atık ve kimyasal maddelerin idrardaki yoğunlukları belirli bir eşik değerini aşınca kristalleşir. Kalsiyum, oksalat ve ürik asit maddelerinin kristalleşmesi sonucu birbirine yapışarak kumları ve bunlar da birleşerek taşları oluşturur.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR? Belirtiler; böbrek taşının büyüklüğüne, yerine ve tıkanma yapıp yapmadığına göre değişiklik gösterir. Böbrek taşının en sık rastlanan belirtisi, böbreğin olduğu bölgedeki ağrıdır. Taş, böbrek içinde kaldığı ve üst idrar yoluna girmediği sürece herhangi bir belirti vermez. Biraz büyük taşlar hastalarda hafif yan ağrısı şeklinde kendini hissettirebileceği gibi bazen ağrı çok şiddetli kriz şeklinde olabilir.

Genellikle taş böbrekten hareket edip üreter denilen üst idrar kanalına girince ağrıların şiddeti ani artış gösterir. Bu ağrının sebebi taşın idrar yolunu tıkaması sonucunda böbrek ve taşın gerisinde kalan idrar kanalının şişerek gerilmesidir.