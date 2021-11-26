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Bu besini tüketmek çok riskli! İşte en riskli yiyecekler listesi...

Besinleri genellikle sağlıklı ve sağlıksız olarak iki gruba ayırırız. Ancak işin doğrusu sağlıklı, sağlıksız ve riskli besinler olarak üç gruba ayırmaktır. Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer alan birçok besini günlük hayatımızda sık sık tüketiyoruz. Peki, riskli besinler nelerdir? Hangi besinleri tüketirken dikkat etmek gerekiyor? İşte en riskli besinler...

Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:48
Bu besini tüketmek çok riskli! İşte en riskli yiyecekler listesi...

FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

Bu besini tüketmek çok riskli! İşte en riskli yiyecekler listesi...

Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.

İşte en riskli besinler...

Bu besini tüketmek çok riskli! İşte en riskli yiyecekler listesi...

TON BALIĞI

Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.

Bu besini tüketmek çok riskli! İşte en riskli yiyecekler listesi...

Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Bu besini tüketmek çok riskli! İşte en riskli yiyecekler listesi...

MANTAR

Doğada yetişen mantarlar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor.

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