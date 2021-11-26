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Bu besini tüketmek çok riskli! İşte en riskli yiyecekler listesi...

Besinleri genellikle sağlıklı ve sağlıksız olarak iki gruba ayırırız. Ancak işin doğrusu sağlıklı, sağlıksız ve riskli besinler olarak üç gruba ayırmaktır. Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer alan birçok besini günlük hayatımızda sık sık tüketiyoruz. Peki, riskli besinler nelerdir? Hangi besinleri tüketirken dikkat etmek gerekiyor? İşte en riskli besinler...

Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:48 PAYLAŞ