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Roza Sağlık
Bu besinin girmediği eve doktor giriyor! Her gün yediğinizde bir ayda 20 yaş gençleştiriyor...
Bu besinin girmediği eve doktor giriyor! Her gün yediğinizde bir ayda 20 yaş gençleştiriyor...
Yaşlandıkça, yediğimiz yiyecekler formumuzu, görünümümüzü, yaşam kalitemizi ve hastalık riskimizi büyük ölçüde etkilemeye başlar. Vücudumuz doğal yaşlanma sürecini geciktirmek adına çeşitli besinlerin tüketilmesi önerilir. Bazı besinler, daha sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayarak yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Belirli yiyecekleri yemenin sizi fark edilir derecede daha genç göstermenin yanı sıra sağlığınıza da büyük katkıları bulunuyor.
Giriş Tarihi: 17.09.2022 08:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 09:17