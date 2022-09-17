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Bu besinin girmediği eve doktor giriyor! Her gün yediğinizde bir ayda 20 yaş gençleştiriyor...

Yaşlandıkça, yediğimiz yiyecekler formumuzu, görünümümüzü, yaşam kalitemizi ve hastalık riskimizi büyük ölçüde etkilemeye başlar. Vücudumuz doğal yaşlanma sürecini geciktirmek adına çeşitli besinlerin tüketilmesi önerilir. Bazı besinler, daha sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayarak yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Belirli yiyecekleri yemenin sizi fark edilir derecede daha genç göstermenin yanı sıra sağlığınıza da büyük katkıları bulunuyor.

Giriş Tarihi: 17.09.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 09:17
Bu besinin girmediği eve doktor giriyor! Her gün yediğinizde bir ayda 20 yaş gençleştiriyor...

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Sızma zeytinyağı dünyadaki en sağlıklı yağlardan biridir.

Bu besinin girmediği eve doktor giriyor! Her gün yediğinizde bir ayda 20 yaş gençleştiriyor...

Vücuttaki serbest radikallerin dengesizliğinin neden olduğu iltihaplanmayı ve oksidatif hasarı azaltmaya yardımcı olan sağlıklı yağlar ve antioksidanlar açısından zengindir.

Bu besinin girmediği eve doktor giriyor! Her gün yediğinizde bir ayda 20 yaş gençleştiriyor...

Zeytinyağı açısından zengin bir diyet, başta şunlar da dahil olmak üzere daha düşük kronik hastalık riski ile ilişkilendirilmiştir;

  • kalp hastalığı
  • 2 tip diyabet
  • metabolik sendrom
  • belirli kanser türleri
Bu besinin girmediği eve doktor giriyor! Her gün yediğinizde bir ayda 20 yaş gençleştiriyor...

Özellikle tekli doymamış yağlar zeytinyağının büyük çoğunluğu olarak yaklaşık %73'ünü oluşturur.

Bu besinin girmediği eve doktor giriyor! Her gün yediğinizde bir ayda 20 yaş gençleştiriyor...

Bazı araştırmalar, tekli doymamış yağlar bakımından zengin bir diyetin, bu sağlıklı yağların güçlü anti-inflamatuar etkileri sayesinde cilt yaşlanmasını da azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

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