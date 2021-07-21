Bu besinler anne olma şansını artırıyor

Eğer biyolojik olarak tıkanmış tüp, sperm azlığı gibi tıbbi bir uzmanlık gerektiren tedavi sürecine dahil değilseniz ve bir bebek sahibi olmak istiyorsanız bu süreci beslenme düzeninizle kolaylaştırabilirsiniz. İşte doğurganlığı etkileyen 10 besin!

Küçük ama ilginç bir çalışmada, polikistik over sendromlu kadınlar, günlük tarçın takviyesi alırken, plasebo verilen kadınlara göre neredeyse iki kat daha fazla adet dönemi bildirdiler. Bilindiği gibi; daha fazla yumurtlama döngüsü, daha fazla hamile kalma fırsatı anlamına gelir.

YUMURTA SARISI

Yumurta sarısı, yumurtanın demir, kalsiyum, çinko, B6 vitamini, folat ve B12 vitamininin neredeyse tamamını sağlar. Ayrıca yumurta, A vitamininin %100'ünü içerir. Otlakta yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurta sarısı, doğurganlığı artıran omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA ve yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K2 vitamini açısından da son derece zengindir.

Yumurta yemek için bir başka iyi neden ise hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlık için iyi olduğu bulunan ucuz bir yağsız protein kaynağı olmasıdır. Yumurtalar ayrıca bazı doğum kusurları riskini azaltabilecek kolin içerir. Ancak, tüm çalışmalar bu yararı bulmamıştır.