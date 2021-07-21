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Bu besinler anne olma şansını artırıyor

Hamile kalma şansınızı sihirli bir şekilde artıracak belirli bir gıda veya doğurganlık diyeti olmasa da, besleyici ve dengeli bir diyet, hem erkeklerde hem de kadınlarda üreme sağlığı da dahil olmak üzere genel sağlığın desteklenmesine kesinlikle yardımcı olabilir.

Giriş Tarihi: 21.07.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 09:15
Bu besinler anne olma şansını artırıyor

Eğer biyolojik olarak tıkanmış tüp, sperm azlığı gibi tıbbi bir uzmanlık gerektiren tedavi sürecine dahil değilseniz ve bir bebek sahibi olmak istiyorsanız bu süreci beslenme düzeninizle kolaylaştırabilirsiniz. İşte doğurganlığı etkileyen 10 besin!

Bu besinler anne olma şansını artırıyor

TARÇIN

Tarçın takviyesi almak, kadın kısırlığının yaygın bir nedeni olan polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlarda düzensiz adet döngülerinin düzene girmesine yardımcı olabilir.

Küçük ama ilginç bir çalışmada, polikistik over sendromlu kadınlar, günlük tarçın takviyesi alırken, plasebo verilen kadınlara göre neredeyse iki kat daha fazla adet dönemi bildirdiler. Bilindiği gibi; daha fazla yumurtlama döngüsü, daha fazla hamile kalma fırsatı anlamına gelir.

Bu besinler anne olma şansını artırıyor

YUMURTA SARISI

Yumurta sarısı, yumurtanın demir, kalsiyum, çinko, B6 vitamini, folat ve B12 vitamininin neredeyse tamamını sağlar. Ayrıca yumurta, A vitamininin %100'ünü içerir. Otlakta yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurta sarısı, doğurganlığı artıran omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA ve yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K2 vitamini açısından da son derece zengindir.

Yumurta yemek için bir başka iyi neden ise hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlık için iyi olduğu bulunan ucuz bir yağsız protein kaynağı olmasıdır. Yumurtalar ayrıca bazı doğum kusurları riskini azaltabilecek kolin içerir. Ancak, tüm çalışmalar bu yararı bulmamıştır.

Bu besinler anne olma şansını artırıyor

CEVİZ

Ceviz, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından zengindir. Bu durum, araştırmacıları doğurganlığı destekleyip desteklemediklerini düşünmeye iten şeyin bir parçası. Küçük bir çalışmada, 117 erkek iki gruba ayrıldı; bir grup ceviz tüketmezken, diğeri ise her gün 75 gram ceviz yiyecekti. Deney başlamadan önce ve 12 hafta sonra erkekler bir semen örneği verdi.

12 hafta sonra ceviz yiyen grup, sperm canlılığında, hareketinde ve şeklinde iyileşme gördü. Ayrıca cevizleri yedikten sonra sperm örneklerinde daha az kromozom anormalliği gördüler. Ceviz yemeyen grupta ise herhangi bir değişiklik yaşanmadığı görüldü.

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