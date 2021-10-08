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Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte zararını bilmediğimiz besinler...

Günlük zamanda tüketilen besinler,in kan damarlarını daraltıp kalp krizine neden olduğu ortaya çıktı. Besinler sağlığımıza birçok etkide bulunarak hastalıklara karşı savaşmamıza sağlar. Bazı besinlerin kan damarlarımızı daralttığını ortaya koyan araştırmalar, bunun sonucunda baş ağrısı, yüksek tansiyon görüldüğünü söylüyor. Peki kan damarlarını etkileyen besinler nelerdir? İşte o gıdalar...

Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:22
Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte zararını bilmediğimiz besinler...

Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan besinler hangileri? Kalp krizini tetikleyen besinler neler? İşte kan damarlarınızı daraltan zararlı besinler ve kalbini sevenlerin asla tüketmemesi gereken besinler listesi...

Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte zararını bilmediğimiz besinler...

MEYAN KÖKÜ

Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir.

Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte zararını bilmediğimiz besinler...

Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.

Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte zararını bilmediğimiz besinler...

KAFEİN

Çay veya kahve içmenin baş ağrısını neden hafifletiğini hiç merak ettiniz mi?

Migren ağrısı yaşadığınızda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrıya yol açar. Kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız büzülür, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrıyı azaltır.

Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte zararını bilmediğimiz besinler...

TRANS YAĞLI GIDALAR

Kek, çörek, mikrodalga patlamış mısır, çoğu margarin, bisküvi ve krema dolgulu şekerlerdeki yağlar, kötü kolesterolünüzü yükselttiğinden arterlerinizi tıkayabilir.

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