Bu besinler kolesterolün en büyük düşmanı oluyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Sadece 1 yemek kaşığı tüketmek bile yetiyor...
Sonbahar mutfaklara sadece renk değil sağlık da getiriyor. Mürdüm eriği, kereviz, kırmızıbiber ve sarımsak sofraların yıldızı oluyor. Bu besinler kolestrolü düşürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor.
Giriş Tarihi: 06.09.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:16