Bu besinler kolesterolün en büyük düşmanı oluyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Sadece 1 yemek kaşığı tüketmek bile yetiyor...

KIRMIZIBİBER: Özellikle tatlı kırmızıbiber ülser ve tansiyon tedavisinde oldukça etkilidir. Karetenoid, flavanoid, esans yağları ve bol miktarda C vitamini içermesi bu etkiyi sağlamakta, buna ek olarak kolesterolün düşmesine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca kırmızı bibere acı tadını veren kapraicin çok kuvvetli bir antioksidan olup hem kalp hastalıklarına hem de kansere karşı koruyucu etki gösterir.

