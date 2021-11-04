Bu besinlerin çok yüksek miktarda toksin içerdiği ortaya çıktı

Gıdalar içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücut sağlığında önemli rol oynar. Bazı gıdalar içerdiği toksin maddeler yüzünde sağlığımız tehdit etmektedir. Peki günlük hayatta tükettiğimiz hangi gıdalarda toksin madde bulunur. Vücudumuzu tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken gıdalar...

Bazı besinlerde çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu biliyor muydunuz? Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

VÜCUTTA YÜKSEK MİKTARDA TOKSİN BULUNMASININ SONUÇLARI

Bağırsak florasında değişiklikler, bağışıklık sisteminde değişiklikler, ödem, uyku bozuklukları ve besinlerin vücut tarafından kolay emilememesi. İşte yüksek miktarda toksin içeren besinler...

ET Et, içerdiği hormonlar ve clenbuterol ve benzopiren gibi maddeler nedeniyle toksin bakımından zengindir.