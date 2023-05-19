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Bu bilgi hayatınızı kurtarabilir! İşte kanserin ilk belirtisi: Tuvalete gittiğinizde...

Kanser, özellikle ilerleyen dönemlerinde teşhis edildiğinde hayati riski yüksek bir rahatsızlığa dönüşme konusunda büyük riskler taşır. Bu nedenle ne kadar erken teşhis edilirse o denli hayatta kalma oranı yükselir. Bu noktada bazı belirtilere karşı dikkatli olmak oldukça önemli.

Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:40
Bu bilgi hayatınızı kurtarabilir! İşte kanserin ilk belirtisi: Tuvalete gittiğinizde...

Kanser, tüm zarar görmüş hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır ve birçok çeşidi bulunur. Bu hastalıkla ilgili olan birçok semptom bulunur. Fakat bu işaretler, genellikle çok net olmayabilir. Genellikle semptomlar, kanserin ortaya çıktığı organa göre değişiklik gösterir. Buna bağllı olarak, kanser bağırsaklarda ortaya çıktığında birçok insan tuvalete gittiklerinde birkaç değişiklik olduğunu fark edecektir.

Bu bilgi hayatınızı kurtarabilir! İşte kanserin ilk belirtisi: Tuvalete gittiğinizde...

Kolon ve rektum kanseri, en yaygın görülen türlerinden biri. Fakat burada en riskli durum, bu iki kanser türünün de ilerleyen aşamalara kadar belirgin semptomlar göstermemesidir. Fakat hastalığı erken yakalamak, iyileştirici tedavi için kritik bir öneme sahiptir.

Bu bilgi hayatınızı kurtarabilir! İşte kanserin ilk belirtisi: Tuvalete gittiğinizde...

Bunun nedeni, hastalığın sıklıkla vücudun diğer bölgelerine yayılması ile ilgilidir. Özellikle ilerleyen aşamalarda kanseri hücrelerinin kontrol altına alınması zorlaşabilir. İngiltere'nin Kanser Araştırmaları Merkezi; ilerleyen bağırsak kanserinin, rektum veya kalın bağırsak (kolon) bölümlerinde yayılma gösterdiğini belirtti.

Bu bilgi hayatınızı kurtarabilir! İşte kanserin ilk belirtisi: Tuvalete gittiğinizde...

İlerlemiş bağırsak kanseri semptomları, yayılmamış bağırsak semptomlarını da içerebilir. Diğer belirtiler ise vücudun kanserin hangi kısmına yayıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu bilgi hayatınızı kurtarabilir! İşte kanserin ilk belirtisi: Tuvalete gittiğinizde...

Bağırsak kanseri ile ilişkili genel semptomlar arasında yorgunluk, iştahsızlık ve düşük enerji seviyeleri yer alır. Ulusal Sağlık Servisi'ne göre bağırsak kanseri kişilerin %90'ından fazlası, bağırsaklarını etkileyen bir semptom birliğine sahiptir.

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