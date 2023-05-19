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Bu bilgi hayatınızı kurtarabilir! İşte kanserin ilk belirtisi: Tuvalete gittiğinizde...
Bu bilgi hayatınızı kurtarabilir! İşte kanserin ilk belirtisi: Tuvalete gittiğinizde...
Kanser, özellikle ilerleyen dönemlerinde teşhis edildiğinde hayati riski yüksek bir rahatsızlığa dönüşme konusunda büyük riskler taşır. Bu nedenle ne kadar erken teşhis edilirse o denli hayatta kalma oranı yükselir. Bu noktada bazı belirtilere karşı dikkatli olmak oldukça önemli.
Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:38
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:40