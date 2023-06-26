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Bu “enerji mineralinin” eksikliğine dikkat! Kaslarınızı yok ediyor: Bunu yaşamamak için her gün mutlaka…
Bu “enerji mineralinin” eksikliğine dikkat! Kaslarınızı yok ediyor: Bunu yaşamamak için her gün mutlaka…
Magnezyum minerali, insan vücudunun temel bileşenlerin biri olarak kasların gevşemesine, kan basıncının düzenlenmesine ve sinir fonksiyonlarında önemli bir işlevi bulunuyor. Bu nedenle bu mineralin eksikliği, vücutta hayati birçok işlevde sorunlar ortaya çıkarabiliyor.
Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:25
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 13:27