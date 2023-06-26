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Bu “enerji mineralinin” eksikliğine dikkat! Kaslarınızı yok ediyor: Bunu yaşamamak için her gün mutlaka…

Magnezyum minerali, insan vücudunun temel bileşenlerin biri olarak kasların gevşemesine, kan basıncının düzenlenmesine ve sinir fonksiyonlarında önemli bir işlevi bulunuyor. Bu nedenle bu mineralin eksikliği, vücutta hayati birçok işlevde sorunlar ortaya çıkarabiliyor.

Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 13:27
Bu “enerji mineralinin” eksikliğine dikkat! Kaslarınızı yok ediyor: Bunu yaşamamak için her gün mutlaka…

Gıdalar yoluyla vücuttaki enerji üretimine katılan bir mineral olarak da tanınır, bu nedenle "enerji minerali" olarak da adlandırılır.

Bu “enerji mineralinin” eksikliğine dikkat! Kaslarınızı yok ediyor: Bunu yaşamamak için her gün mutlaka…

Magnezyum eksikliği, doğal olarak magnezyum açısından zengin olan tam tahıllar, kabuklu yemişler, tohumlar ve yeşil yapraklı sebzelerin daha az tüketimi nedeniyle özellikle batı toplumlarında daha yaygın bir sorun olarak biliniyor.

Bu “enerji mineralinin” eksikliğine dikkat! Kaslarınızı yok ediyor: Bunu yaşamamak için her gün mutlaka…

Bazı faktörlerin ve sağlık sorunlarının bir sonucu olarak magnezyum eksikliği meydana gelebilir.

Bu “enerji mineralinin” eksikliğine dikkat! Kaslarınızı yok ediyor: Bunu yaşamamak için her gün mutlaka…

Örneğin: İşlenmiş gıdalardan zengin, meyve ve sebzelerden fakir bir diyet sağlıklı bir diyet değildir.

Bu “enerji mineralinin” eksikliğine dikkat! Kaslarınızı yok ediyor: Bunu yaşamamak için her gün mutlaka…

Magnezyum emilimini engelleyen ilaçların kullanılması veya ishale yol açabilecek maddelerden (idrar söktürücüler, antibiyotikler) kaçınılmalıdır.

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