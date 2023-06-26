Roza Galeri Roza Sağlık Bu “enerji mineralinin” eksikliğine dikkat! Kaslarınızı yok ediyor: Bunu yaşamamak için her gün mutlaka…

Bu “enerji mineralinin” eksikliğine dikkat! Kaslarınızı yok ediyor: Bunu yaşamamak için her gün mutlaka…

Magnezyum minerali, insan vücudunun temel bileşenlerin biri olarak kasların gevşemesine, kan basıncının düzenlenmesine ve sinir fonksiyonlarında önemli bir işlevi bulunuyor. Bu nedenle bu mineralin eksikliği, vücutta hayati birçok işlevde sorunlar ortaya çıkarabiliyor.