Bu gıda beyin için en önemli gıda! İşte beyin için faydalı ve zararlı yiyecekler...

Zaman içerisinde sağlık problemleri ile karşılaşabiliyoruz. Bu noktada günlük beslenmemiz ve yediğimiz besinler büyük önem taşıyor. Özellikle kronik rahatsızlıklar konusunda sıkıntı yaşamamak için beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Beyin sağlığı da bu noktada önemli oluyor. İşte beyin sağlığını koruyan ve kötü etkileyen yiyecek listesi...
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Sağlam, gelir grubuna göre hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı.
Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.
"PEKMEZ, HURMA VE İNCİRDEN ALINAN ŞEKERLE BESLENEBİLİRİZ"
Kanser tedavisinde doğru beslemenin önemine işaret eden Sağlam, doğal yollarla üretilmemiş ve işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.