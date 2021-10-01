Bu gıda doğal antibiyotik gibi! İşte vücuttaki mikrobu atan mucize gıda...

Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında soğuk algınlığı başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı korunmak için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" dedi. İşte doğal antibiyotik görevi gören besinler...

SARIMSAK, SOĞAN Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

KEFİR Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.