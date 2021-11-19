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Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte bağışıklığı hızla güçlendiren en etkili besin...

Sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için besinlerin şifalı gücünden faydalanmamız gerekiyor. Vücudumuza aldığımız bazı besinler doğal antibiyotik görevi görerek adeta bağışıklığı güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "İnsan vücudunu hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sistemi, zararlı mikropları yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sistemini güçlendirmek için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor." dedi. İşte doğal antibiyotik yerine geçen besinler...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 09:12
Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte bağışıklığı hızla güçlendiren en etkili besin...

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte bağışıklığı hızla güçlendiren en etkili besin...

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte bağışıklığı hızla güçlendiren en etkili besin...

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte bağışıklığı hızla güçlendiren en etkili besin...

KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte bağışıklığı hızla güçlendiren en etkili besin...

Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor.

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