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Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte şifasıya mucizevi etki gösteren besin...

Son dönemlerde bağışıklığı güçlendiren besinlerin bilinirliği arttı. Doğal antibiyotik görevi gören besinleri sıralayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, anlattı. "Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" diyen Bilgili, antibiyotik görevi gören besinleri sıraladı. İşte doğal antibiyotik görevi görerek vücudu hastalıklara karşı koruyan mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:07
Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte şifasıya mucizevi etki gösteren besin...

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte şifasıya mucizevi etki gösteren besin...

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.

Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte şifasıya mucizevi etki gösteren besin...

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte şifasıya mucizevi etki gösteren besin...

KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

Bu gıda doğal antibiyotik görevi görüyor! İşte şifasıya mucizevi etki gösteren besin...

Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor.

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