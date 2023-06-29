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Bu karışım vücutta biriken iltihabın kökünden söküp atıyor! Her sabah tükettiğinizde organları sıfırlıyor…

Antioksidanlar, vücudunuzda üretilen ve gıdalarda bulunan bileşiklerdir. Serbest radikaller olarak bilinen potansiyel olarak zararlı moleküllerin neden olduğu hasarlardan hücrelerinizi korumaya yardımcı olurlar. Serbest radikaller biriktiklerinde oksidatif strese neden olabilirler. Bu, DNA'nıza ve hücrelerinizdeki diğer önemli yapılara zarar verebilir. Kronik oksidatif stres, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve kanser gibi kronik hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir. Bu karışımı sabahları tükettiğinizde vücudunuzdaki tüm iltihabı söküp atıyor…

Giriş Tarihi: 29.06.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 15:52
Bu karışım vücutta biriken iltihabın kökünden söküp atıyor! Her sabah tükettiğinizde organları sıfırlıyor…

Adım adım bu karışım için gereken malzemeler ve yapımını sizler için anlattık.

ANTİOKSİDAN ETKİLİ İÇECEK

Malzemeler:

  • 1 avokado
  • 1/2 bardak yaban mersini (donmuş veya taze)
  • 1/2 bardak çilek (donmuş veya taze)
  • 1/2 bardak ıspanak yaprakları
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu
  • 1 su bardağı badem sütü (veya tercih ettiğiniz bir bitki bazlı süt)
  • 1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)
Bu karışım vücutta biriken iltihabın kökünden söküp atıyor! Her sabah tükettiğinizde organları sıfırlıyor…

Yapılışı:

  1. Avokadoyu yarıya bölün, çekirdeğini çıkarın ve içini bir karıştırma kabına alın.
  2. Yaban mersini, çilek ve ıspanak yapraklarını ekleyin.
  3. Chia tohumunu, badem sütünü ve isteğe bağlı olarak balı ekleyin.
  4. Tüm malzemeleri karıştırıcıya veya blendera aktarın.
  5. Karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
  6. Hazırladığınız antioksidan karışımını bir bardağa dökün ve taze meyve veya chia tohumu ile süsleyerek servis yapın.

Bu karışım vücutta biriken iltihabın kökünden söküp atıyor! Her sabah tükettiğinizde organları sıfırlıyor…

Bu karışım avokado, yaban mersini, çilek, ıspanak ve chia tohumu gibi antioksidan açısından zengin malzemeleri içerir. Bu malzemeler, vücuda antioksidan sağlar ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekler. Ayrıca badem sütü de içerdiği E vitamini ile antioksidan özellik gösterir. Tüm bu malzemelerin bir araya gelmesiyle lezzetli ve besleyici bir antioksidan karışımı elde edebilirsiniz.

Bu karışım vücutta biriken iltihabın kökünden söküp atıyor! Her sabah tükettiğinizde organları sıfırlıyor…

EN ZENGİN ANTİOKSİDAN KAYNAKLARI

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata sevenler için şans, bitter çikolata besleyicidir. Normal çikolatadan daha fazla kakaonun yanı sıra daha fazla mineral ve antioksidan içerir.

Bu karışım vücutta biriken iltihabın kökünden söküp atıyor! Her sabah tükettiğinizde organları sıfırlıyor…

2010 tarihli bir araştırmaya göre, bitter çikolata 100 gram başına 15 milimole (mmol) kadar antioksidan içerir. Bu, aynı porsiyon boyutunda sırasıyla 9,2 ve 4 mmol'e kadar antioksidan içeren yaban mersini ve ahudududan bile daha fazladır.

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