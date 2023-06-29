Bu karışım vücutta biriken iltihabın kökünden söküp atıyor! Her sabah tükettiğinizde organları sıfırlıyor…

Bu karışım avokado, yaban mersini, çilek, ıspanak ve chia tohumu gibi antioksidan açısından zengin malzemeleri içerir. Bu malzemeler, vücuda antioksidan sağlar ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekler. Ayrıca badem sütü de içerdiği E vitamini ile antioksidan özellik gösterir. Tüm bu malzemelerin bir araya gelmesiyle lezzetli ve besleyici bir antioksidan karışımı elde edebilirsiniz.