Bu kış sert geçmesin! Romatizma ağrılarını yok eden ipucu

İltihaplı romatizma hastalığına sahip bazı insanlar, sıcaklıktaki düşüşün sertlik ve eklem ağrısında bir artışa yol açtığını görebilir. Hava çok soğuduğunda, ortaya çıkabilecek bu sorunu engellemek için yapabileceğiniz birkaç adım bulunuyor.

Bazı insanlar, soğuk havanın eklem ağrılarını daha rahatsız edici hale getirebileceğini ve eklemlerinde keskin, buz gibi bir ağrı gibi hissettirdiğini fark eder. Soğuk hava dolaşımınızı da etkileyebilir ve daha zayıf dolaşım eklemlerdeki şişmenin artmasına neden olur.

Versus Arthritis adlı yardım kuruluşunun Araştırma Görevlisi Başkanı Natalie Carter şöyle diyor: "Artritli birçok insan, havadaki değişikliklerin ağrı düzeylerini etkilediğine inanıyor. Ancak herkesin artrit deneyimi farklıdır ve belirli hava koşulları bazı insanlar için ağrı düzeylerini iyileştirirken, diğerleri tam tersini yaşayacaktır."

Soğuk havanın eklem ağrınızı kötüleştirdiğini fark ederseniz, bu kış eklemlerinizi korumak için bu dört adımı izleyin

Battaniye ve kalın çoraplarla vücut ısınızı artırın Kimse üşümeyi sevmez, ancak romatizması olanlar için sıcak tutmak daha da önemlidir. Natalie şöyle diyor: "Sıcak tutmak önemlidir. Isıyı hapsetmede daha kalın giysilere göre daha iyi çalıştıkları için, bol kat kat giysiler giymek yararlı olabilir.