Bu kritik uyarıya dikkat! Tereyağını erittiğinizde köpükler çıkıyorsa...

Gıdaların organik olduğunu anlamanın püf noktaları bulunuyor. Özellikle de günlük hayatta nerdeyse bütün yemeklere lezzet katmak için kullandığımız tereyağının organik olup olmadığını anlamanın birçok püf noktası var. Peki nedir bu püf noktaları? İşte tereyağının organik olup olmadığını anlamanın püf noktaları ve organik ve doğal olarak belirtilen ghee yağının (sade yağ) yararları...
ORGANİK VE KALİTELİ
Tereyağı Türk mutfağının en çok kullanılan besinleri arasında neredeyse ilk sırada yer alır. Son yıllarda organik olması şartı ile sağlıklı beslenme adına kullanılması önerilen ve diyet listelerinde yer alan tereyağının sağlık için sayısız faydası bulunmakta.
Kısacası tereyağının sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için organik ve kaliteli olması gerekiyor. Peki, organik tereyağı nasıl anlaşılır diyorsanız işte cevapları…
ORGANİK TEREYAĞININ KIVAMI NASIL OLUR?
Tereyağının organik olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu da kıvamıdır. Oda sıcaklığına geldiğinde hemen sürülebilir kıvama gelen ve eriyen tereyağı, organik olarak nitelendirilebilir. Ayrıca tavada eridiğinde çıkan köpüklerde tereyağının organik olduğunu gösterir.
ORGANİK TEREYAĞININ GÖRÜNTÜSÜ NASIL OLUR?
Kaliteli ve organik tereyağının sapsarı olması gerekir algısı kesinlikle yanlıştır. Köy yerinde yapıldığından eminseniz haklı olabilirsiniz.
Ancak markette satılan ve rengi altın sarısına dönen tereyağının inde bol miktarda katkı maddesi olabilir. Bu nedenle rengi ışıkta beyaza dönen ve çok açık renkli olmayan tereyağını almaya özen göstermelisiniz.
ORGANİK TEREYAĞI KOKUSU NASIL OLUR?
Kaliteli tereyağını kokladığınızda paketinden dahi kokuyu hissedebilirsiniz. Paketi kokladığınızda hiçbir koku gelmiyorsa tereyağı sahte olabilir. Organik tereyağında koku paketin dışına kadar çıkacaktır. Aynı zamanda pişerken yaydığı iştah açıcı acıktırıcı bir tereyağı da organik olarak tanımlanabilir.