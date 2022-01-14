Bu kritik uyarıya dikkat! Tereyağını erittiğinizde köpükler çıkıyorsa...

Tereyağı Türk mutfağının en çok kullanılan besinleri arasında neredeyse ilk sırada yer alır. Son yıllarda organik olması şartı ile sağlıklı beslenme adına kullanılması önerilen ve diyet listelerinde yer alan tereyağının sağlık için sayısız faydası bulunmakta.

Kısacası tereyağının sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için organik ve kaliteli olması gerekiyor. Peki, organik tereyağı nasıl anlaşılır diyorsanız işte cevapları…

ORGANİK TEREYAĞININ KIVAMI NASIL OLUR?

Tereyağının organik olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu da kıvamıdır. Oda sıcaklığına geldiğinde hemen sürülebilir kıvama gelen ve eriyen tereyağı, organik olarak nitelendirilebilir. Ayrıca tavada eridiğinde çıkan köpüklerde tereyağının organik olduğunu gösterir.