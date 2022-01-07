Bu meyveyi dolabınızdan eksik etmeyin! Kolesterolü birkaç hafta içinde düşürüyor

Yüksek kolesterol, tüm dünyada en büyük ölüm sebeplerinden biri. Özellikle doymuş yağ yönünden yoğun bir beslenme sistemi en büyük sebepleri arasında yerini alıyor. Doğru tür ve miktarda yağ tüketimi bu riski azaltsa da "süper besinlerden" bazıları da bu seviyenin düşmesine yardımcı oluyor.

Yapılan birçok araştırma, bağırsaklardaki mikrobiyom ortamının kolesterol seviyesinin düşüşünü kolaylaştırdığını tespit etti. Bu nedenle mikrobiyomun zenginleştirilmesi ve desteklenmesi, kolesterol üzerinde de büyük bir etki göstercektir. Bağırsak dostu süper gıdalardan birinin ise sadece dört hafta içerisinde kolesterol seviyelerini düşürebilme gücü ortaya çıktı. Üstelik bu besin, felç ve kalp krizini de büyük oranda önlüyor.

California Üniversitesi'nden Beslenme Uzmanı ve Profesörü Zhoaping Li adlı bir bilim insanı tarafından Nutrients dergisinde yayınlanan çalışma, bilim çevrelerince büyük bir ilgiyle karşılandı. Kalp-damar sağlığı üzerindeki büyük etkiler oluşturabilecek bu çalışma, ilerleyen dönemlerde büyük bir beslenme düzeninin de kapılarını aralayabilir.

Profesör Li, üzümün bağırsak bakterileri üzerindeki faydalı etkilerinin olduğunun ispatlandığını ve bunun sağlıklı bir bağırsak ortamı için hayati öneme sahip olduğunu açıkladı.

Üzümün sağlığa faydalarının kapsamı her ne kadar geniş olsa da yapılan bu çalışma, üzümlerin özelliklerin kolesterol seviyelerinin düşürülmesi ve kalp damar sağlığının korunması ile ilgili büyük bir buluş olduğunu ortaya koyuyor.