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Bu mineralin eksikliği kalp atışlarını dengesizleştiriyor! Sağlıklı bir beden için her gün mutlaka…

Birçok vitamin ve mineralin vücudumuz için ne kadar gerekli olduğuna dair sıklıkla bir şeyler duyuyoruz. Fakat son zamanlarda adını daha fazla duyduğumuz "magnezyum" eksikliği halinde birçok sorunu tetikleyebiliyor.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 12:36
Bu mineralin eksikliği kalp atışlarını dengesizleştiriyor! Sağlıklı bir beden için her gün mutlaka…

Birçok insan, belli düzeylerde magnezyum eksikliği yaşamakla birlikte yapılan araştırmalar, insanların büyük bölümünün yeterli miktarda magnezyum tüketmediğini ortaya koydu.

Bu mineralin eksikliği kalp atışlarını dengesizleştiriyor! Sağlıklı bir beden için her gün mutlaka…

Gelişmiş ülkelerde %10-30 aralığında nüfus bölümünün magnezyum eksikliği yaşadığı tahmin ediliyor.

Bu mineralin eksikliği kalp atışlarını dengesizleştiriyor! Sağlıklı bir beden için her gün mutlaka…

Magnezyum, protein üreten, güçlü kemikleri destekleyen, kan şekerini ve kan basıncını kontrol eden ve sağlıklı kasları ve sinirleri koruyanlar da dahil olmak üzere 300'den fazla enzimin vücutta çok sayıda kimyasal işlemi gerçekleştirmesine yardımcı olmak için gereklidir.

Bu mineralin eksikliği kalp atışlarını dengesizleştiriyor! Sağlıklı bir beden için her gün mutlaka…

Magnezyum ayrıca kalbin atmasına ve kasların kasılmasına yardımcı olan bir elektrik iletkeni görevi görür.

Bu mineralin eksikliği kalp atışlarını dengesizleştiriyor! Sağlıklı bir beden için her gün mutlaka…

Magnezyumun vücut için ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında, yeterince tüketmiyorsanız, sonunda birçok sağlık sorununa yol açabilir.

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