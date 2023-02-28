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Roza Sağlık
Bu mineralin eksikliği kalp atışlarını dengesizleştiriyor! Sağlıklı bir beden için her gün mutlaka…
Bu mineralin eksikliği kalp atışlarını dengesizleştiriyor! Sağlıklı bir beden için her gün mutlaka…
Birçok vitamin ve mineralin vücudumuz için ne kadar gerekli olduğuna dair sıklıkla bir şeyler duyuyoruz. Fakat son zamanlarda adını daha fazla duyduğumuz "magnezyum" eksikliği halinde birçok sorunu tetikleyebiliyor.
Giriş Tarihi: 28.02.2023 12:33
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 12:36