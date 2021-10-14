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Bu şekilde tükettiğinizde vücuttaki zehrin tamamını atıyor!

Birçok hastalığa şifa olan, koruyuculuğu nedeniyle hastalıklara kalkan olan tahin, vücuttaki zehri atarak protein ihtiyacını karşılıyor. Hücre yapısının bozulmasını engellediği için yaşlanmayı da geciktiren tahin, zehirlenme durumlarında da doğal ilaç gibi etki ediyor. İşte tahinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 14.10.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 14:26 PAYLAŞ