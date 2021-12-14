Bu sinyaller hayat kurtarıyor! İşte beyin tümörünün habercisi o belirtiler...

Vücudun en önemli organları arasında yer alan beyin, içerisinde oluşan tümörler yüzünden sağlığı tehdit eder duruma gelebiliyor. Çeşitli araştırmalar sonucunda bu tümörlerin neden oluştuğuna dair bir sonuç bulunmuyor. Beyin tümörleri her yaşta görülebiliyor. Peki sağlığımızı tehdit eden beyin tümörü nasıl sinyal veriyor? İşte beyin tümörünün kritik belirtileri...

BEYİN SIVISI... Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından ''beyin tömürü'' çıkabiliyor. Beyin tümörleri kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabiliyor. Beyin, yumuşak, süngerimsi bir doku kütlesidir.

Kafatası kemikleri ve menings olarak adlandırılan üç adet ince zar tarafından korunmaktadır. Serebrospinal sıvı adı verilen ve suya benzeyen bir sıvı, beyni sarar ve tampon görevi görür. Beyin sıvısı, meningsler arasındaki boşluklar ile beyin içindeki karıncık denilen boşluklarda bulunur" dedi.

BEYNİMİZ AYNI ZAMANDA... Beyin, yapmayı seçtiğimiz eylemleri (yürümek ve konuşmak, gibi) ve vücudun düşünmeden yaptığı eylemleri (nefes almak, gibi) yönettiğini ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, "Beynimiz aynı zamanda duyularımızdan (görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama), hafızamızdan, duygularımız ve kişiliğimizden de sorumludur.

Beyin tümörü, beyindeki hücrelerin anormal veya kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanır. Tümörler, iyi huylu (kanser yapıcı olmayan) veya kötü huylu (kanser yapıcı) olabilirler. Beyinde yerleştiklerinden, iyi huylu bir tümör bile tehlikeli olabilir. Beyin, kafatası ile çevrilidir.