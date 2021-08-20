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Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

En çok karşılaşılan hastalıklar arasında yer alan kalp krizi, dünyada korkulan bir hastalık halini aldı. Ülkemizde de tüm ölümler içinden yüzde 42 ile başı çeken kalp krizi, ülkemizde genç yaşlarda da görülmektedir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin en kritik belirtilerini açıklayarak önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 16:01
Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte cevabı...

Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ

Kalp krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar.

Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.

Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

SOL KOLA YAYILAN AĞRI

Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.

Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.

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