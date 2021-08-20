Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

En çok karşılaşılan hastalıklar arasında yer alan kalp krizi, dünyada korkulan bir hastalık halini aldı. Ülkemizde de tüm ölümler içinden yüzde 42 ile başı çeken kalp krizi, ülkemizde genç yaşlarda da görülmektedir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin en kritik belirtilerini açıklayarak önemli uyarılarda bulundu.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte cevabı...
GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ
Kalp krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar.
Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.
SOL KOLA YAYILAN AĞRI
Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.
En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.