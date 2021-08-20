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Bu sinyaller kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

En çok karşılaşılan hastalıklar arasında yer alan kalp krizi, dünyada korkulan bir hastalık halini aldı. Ülkemizde de tüm ölümler içinden yüzde 42 ile başı çeken kalp krizi, ülkemizde genç yaşlarda da görülmektedir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin en kritik belirtilerini açıklayarak önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 16:01 PAYLAŞ