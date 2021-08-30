Bu tehlikeye dikkat! İçeceğinizi buzlu isterken bir daha düşünün

Yaz aylarında özellikle çabuk bozulan ya da hijyenik ortamlarda hazırlanmayan besinler, soğuk ve buzlu içeceklerin tüketilmesi ishale sebebiyet verebiliyor. Bu sorunun basit gibi görülmesi bazı olumsuzluklara yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, ishalin ölüme dahi yol açabileceğini açıkladı. İşte haberin detayları...
Günde üçten fazla yumuşak kıvamlı dışkılama, ishal olarak tanımlanmaktadır. İki haftadan kısa süren ishale akut, dört haftadan uzun süren ishale ise kronik ishal denmektedir.
İshal birçok şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bu noktada ishalin enfeksiyon kaynaklı olup olmadığı önemlidir.
BU BELİRTİLERE DİKKAT!
İshal tablosunun önemsenmesi gerekmektedir. Bazı durumların varlığında mutlaka hekime başvurulmalı, damar yolundan sıvı ve elektrolit takviyesi yapılmalıdır. Ayrıca dışkının incelenmesi ile enfeksiyonla ilgili nedenler varsa ortaya konmalı ve tedavi planlanması yapılmalıdır. İshalde dikkat edilmesi gereken noktalar şöyledir: