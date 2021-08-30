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Bu tehlikeye dikkat! İçeceğinizi buzlu isterken bir daha düşünün

Yaz aylarında özellikle çabuk bozulan ya da hijyenik ortamlarda hazırlanmayan besinler, soğuk ve buzlu içeceklerin tüketilmesi ishale sebebiyet verebiliyor. Bu sorunun basit gibi görülmesi bazı olumsuzluklara yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, ishalin ölüme dahi yol açabileceğini açıkladı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.08.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 15:20 PAYLAŞ