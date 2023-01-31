Roza Galeri Roza Sağlık Bu tohum 200'den fazla hastalığın şifacısı! Düzenli olarak tükettiğinizde...

Bu tohum 200'den fazla hastalığın şifacısı! Düzenli olarak tükettiğinizde...

Yıldız anason, Çin'in yaprak dökmeyen Illicium verum ağacının meyvesinden yapılan bir baharattır. Baharat tohumlarının toplandığı ve meyan kökü anımsatan bir tada sahip olduğu yıldız şeklindeki bakla için uygun bir şekilde adlandırılmıştır. Lezzet ve isimlerindeki benzerlikler nedeniyle, yıldız anason genellikle anason ile karıştırılır, ancak iki baharat birbirinden bağımsızdır. Yıldız anason, yalnızca kendine özgü lezzeti ve mutfak uygulamalarıyla değil, aynı zamanda tıbbi faydalarıyla da öne çıkar.