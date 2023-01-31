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Bu tohum 200'den fazla hastalığın şifacısı! Düzenli olarak tükettiğinizde...

Yıldız anason, Çin'in yaprak dökmeyen Illicium verum ağacının meyvesinden yapılan bir baharattır. Baharat tohumlarının toplandığı ve meyan kökü anımsatan bir tada sahip olduğu yıldız şeklindeki bakla için uygun bir şekilde adlandırılmıştır. Lezzet ve isimlerindeki benzerlikler nedeniyle, yıldız anason genellikle anason ile karıştırılır, ancak iki baharat birbirinden bağımsızdır. Yıldız anason, yalnızca kendine özgü lezzeti ve mutfak uygulamalarıyla değil, aynı zamanda tıbbi faydalarıyla da öne çıkar.

Giriş Tarihi: 31.01.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 09:02
Bu tohum 200’den fazla hastalığın şifacısı! Düzenli olarak tükettiğinizde...

Bu yazıda yıldız anason hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri sizler için derledik.

Bu tohum 200’den fazla hastalığın şifacısı! Düzenli olarak tükettiğinizde...

BİYOAKTİF BİLEŞİKLER AÇISINDAN ZENGİNDİR

Otlar ve baharatlar genellikle sağlık ve beslenme dünyasının isimsiz kahramanlarıdır ve yıldız anason da bu baharatların başında gelir.

Bu tohum 200’den fazla hastalığın şifacısı! Düzenli olarak tükettiğinizde...

Tümü sağlığa hayati katkı sağlayan birkaç güçlü biyoaktif bileşik için etkileyici bir kaynaktır.

Bu tohum 200’den fazla hastalığın şifacısı! Düzenli olarak tükettiğinizde...

Yıldız anasonun en değerli bileşeni, içerdiği yoğun flavonoidler ve polifenollerdir. Bunlar, baharatın yaygın şekilde kullanılmasını ve tıbbi faydalarından birincil nedenidir.

Bu tohum 200’den fazla hastalığın şifacısı! Düzenli olarak tükettiğinizde...

Yıldız anasonda bulunan sağlığı geliştiren başlıca bileşiklerden bazıları şunları içerir:

  • linalool
  • kuersetin
  • Anet deliği
  • Şikimik asit
  • gallik asit
  • limonen
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