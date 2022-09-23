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Bu üç belirti yayılan tümörün habercisi! Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız...

Bağırsak kanseri semptomları esas olarak karın bölgesini hedef alırken, yayılan bir tümöre işaret eden semptomları başka yerlerde de görünebilir. Bağırsak kanseri de diğer kanserlerde olduğu gibi tespit edilir edilmez müdahale gerektirir. Kanser yayıldığında ise tedavisi daha zor olabilir. Bununla birlikte, yayılan bir tümörün uyarı işaretlerini fark etmek de önemlidir.Neyse ki, bu yayılmayı belirlemeye yardımcı olabilecek üç ayrı belirti bulunuyor.

Giriş Tarihi: 23.09.2022 08:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 08:40
Bu üç belirti yayılan tümörün habercisi! Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız...

Bağırsak kanseri ya vücudunuzun arka bölgesinde ya da kalın bağırsakta başlasa da, vücudunuzun diğer bölgelerine de yayılabilir.

Bu üç belirti yayılan tümörün habercisi! Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız...

Farklı bir yere yayılan kanser türüne ileri bağırsak kanseri denir.

Bu üç belirti yayılan tümörün habercisi! Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız...

İlerlemiş bağırsak kanserinin açıklayıcı belirtileri, yayılmamış bağırsak kanseri ile tamamen aynı olabilir.

Bu üç belirti yayılan tümörün habercisi! Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız...

Bununla birlikte, tümörlerin nereye yayıldığına bağlı olarak başka semptomları da gösterebilirler.

Bu üç belirti yayılan tümörün habercisi! Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız...

Kemiklere kadar yayılan bağırsak kanseri şu belirtilere neden olabiliyor;

Yorgunluk

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