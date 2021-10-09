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Bu uyarıya dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 belirti

Vücudumuzda bulunan en değerli organlarımızdan biri olan kalbimizi korumak için birçok yöntem bulunuyor. Günlük hayatta yaşanan stres, tüketilen gıdalarla birlikte kalbi yorabiliriz. Kalbimiz düzgün çalışmadığında bize sinyaller gönderir. Bu sinyalleri dikkate alarak kalp krizi riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Peki nedir bu sinyaller? İşte kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 işaret...

Giriş Tarihi: 09.10.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 15:02
Bu uyarıya dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 belirti

HER YIL YALNIZCA 610 BİN KİŞİ...

Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi kalp hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor.

Bu uyarıya dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 belirti

Erken tanı ile kalp rahatsızlıklarından hayati bir risk yaratmadan kurtulmak istiyorsanız kalp hastalıklarını işaret eden sinyaller işinize yarayabilir. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret…

Bu uyarıya dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 belirti

KOLLARA YAYILAN AĞRI

Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor.

Bu uyarıya dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 belirti

Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.

Bu uyarıya dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 belirti

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK

Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde kalp yetmezliğine işaret ediyor olabilir.

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