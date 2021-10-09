Bu uyarıya dikkat! Kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 belirti

Vücudumuzda bulunan en değerli organlarımızdan biri olan kalbimizi korumak için birçok yöntem bulunuyor. Günlük hayatta yaşanan stres, tüketilen gıdalarla birlikte kalbi yorabiliriz. Kalbimiz düzgün çalışmadığında bize sinyaller gönderir. Bu sinyalleri dikkate alarak kalp krizi riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Peki nedir bu sinyaller? İşte kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 8 işaret...

HER YIL YALNIZCA 610 BİN KİŞİ... Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi kalp hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor.

Erken tanı ile kalp rahatsızlıklarından hayati bir risk yaratmadan kurtulmak istiyorsanız kalp hastalıklarını işaret eden sinyaller işinize yarayabilir. İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret…

KOLLARA YAYILAN AĞRI Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor.

Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.