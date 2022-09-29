Bu yiyeceği çiğ tüketmek zehirliyor! Yemeden önce mutlaka pişirin...
Daha sağlıklı olmak adına tüketmemiz gereken belirli yiyecekler bulunuyor. Başta sebze ve meyveler olmak üzere bu besinler bize vitamin, mineral ve daha pek çok yarar sağlıyor. Ancak her yiyeceğin uygun şekilde hazırlanarak yenmesi de büyük önem taşıyor. Bazı yiyecekleri haşlayarak, bazı yiyecekleri ise pişirerek yememiz önerilirken bazılarının ise kesinlikle çiğ yenmemesi gerektiği söyleniyor. İşte çiğ yediğinizde sizi zehirleyebilecek o besinler…
Giriş Tarihi: 29.09.2022 11:48
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 11:53