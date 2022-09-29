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Bu yiyeceği çiğ tüketmek zehirliyor! Yemeden önce mutlaka pişirin...

Daha sağlıklı olmak adına tüketmemiz gereken belirli yiyecekler bulunuyor. Başta sebze ve meyveler olmak üzere bu besinler bize vitamin, mineral ve daha pek çok yarar sağlıyor. Ancak her yiyeceğin uygun şekilde hazırlanarak yenmesi de büyük önem taşıyor. Bazı yiyecekleri haşlayarak, bazı yiyecekleri ise pişirerek yememiz önerilirken bazılarının ise kesinlikle çiğ yenmemesi gerektiği söyleniyor. İşte çiğ yediğinizde sizi zehirleyebilecek o besinler…

Giriş Tarihi: 29.09.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 11:53
Bu yiyeceği çiğ tüketmek zehirliyor! Yemeden önce mutlaka pişirin...

YUMURTA

Yumurta zengin bir protein kaynağı olarak tüketilmesi önerilen bir besindir. İster çiğ ister pişmiş olsun içerisinde birçok vitamin, mineral, sağlıklı yağlar ve yüksek kaliteli protein bulunmaktadır. Ancak yumurtayı çiğ olarak tüketmenin birçok zararı bulunuyor.

Bu yiyeceği çiğ tüketmek zehirliyor! Yemeden önce mutlaka pişirin...

Öncelikle yapılan araştırmalar yumurtayı çiğ yemenin vücudumuzun içerisindeki proteini yeterince alamamasına neden olmaktadır. Bir çalışmada pişmiş yumurta yiyenlerin içerisindeki proteinin %90'ının vücutta emildiğini gösterirken çiğ yiyenlerde bu oranın %50'de kaldığını göstermektedir.

Bu yiyeceği çiğ tüketmek zehirliyor! Yemeden önce mutlaka pişirin...

Çiğ yumurta yemek aynı zamanda başta salmonella olmak üzere zararlı bakterileri vücudunuza almanıza da neden olabilir. Bildirilen salmonella vakalarının yarısından çoğunda kaynağın yumurta olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yumurta tüketirken pişirmeye özen göstermeniz, ve yemeği hazırlarken de dikkatli olmanız önerilmektedir.

Bu yiyeceği çiğ tüketmek zehirliyor! Yemeden önce mutlaka pişirin...

Salmonella, gıda zehirlenmesi olarak da bilinen, özellikle hamile, yaşlı, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ve çocuklarda çok ciddi semptomlara neden olabilir.

Bu yiyeceği çiğ tüketmek zehirliyor! Yemeden önce mutlaka pişirin...

ACI BADEM

Acı badem siyanojenik bir bitki olarak yetişir, yani aslında içerisinde siyanür bulunur. Bademler pişirildikten veya kavrulduktan sonra tüketimi güvenli olsa da, çiğ olarak yenmesi çok tehlikeli olabilir. Bu nedenle acı badem kesinlikle çiğ olarak tüketilmemelidir yoksa sizi zehirleyebilir.

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