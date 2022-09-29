Bu yiyeceği çiğ tüketmek zehirliyor! Yemeden önce mutlaka pişirin...

ACI BADEM

Acı badem siyanojenik bir bitki olarak yetişir, yani aslında içerisinde siyanür bulunur. Bademler pişirildikten veya kavrulduktan sonra tüketimi güvenli olsa da, çiğ olarak yenmesi çok tehlikeli olabilir. Bu nedenle acı badem kesinlikle çiğ olarak tüketilmemelidir yoksa sizi zehirleyebilir.