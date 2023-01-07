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Bu yiyeceği tüketmek bunamayı kaçınılmaz hale getiriyor! Her lokmada beyninize daha çok zarar veriyor...

Milyonlarca insanın erken evre yağlı karaciğer hastalığına sahip olduğuna inanılıyor, ancak çoğu kişi semptomların belirsiz olması nedeniyle bu gerçeğin farkında değil. Durum ortaya çıktığında kontrol altına alınmadığında ise gelecekteki komplikasyonların önünü açabileceğine dair olan kanıtlar giderek artıyor. King's College London liderliğindeki yeni bir çalışmanın bulguları, çok fazla şeker ve yağ yemenin neden olduğu yağlı karaciğer hastalığının ciddi beyin fonksiyon bozukluklarına yol açabileceğini göstermektedir.

Giriş Tarihi: 07.01.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 13:33
Bu yiyeceği tüketmek bunamayı kaçınılmaz hale getiriyor! Her lokmada beyninize daha çok zarar veriyor...

Yapılan çalışmalarla artan kanıtlar, yağlı bir karaciğerin beyne giden kan akışını engelleyebileceğini gösteriyor.

Bu yiyeceği tüketmek bunamayı kaçınılmaz hale getiriyor! Her lokmada beyninize daha çok zarar veriyor...

Fransa'daki Poitiers Üniversitesi'nden bilim adamları, fareleri iki farklı diyetle besledikten sonra bulguya ulaştılar.

Bu yiyeceği tüketmek bunamayı kaçınılmaz hale getiriyor! Her lokmada beyninize daha çok zarar veriyor...

Kemirgenlerin yarısına kalori alımında yüzde 10'dan fazla yağ içermeyen bir diyet uygulanırken, diğer yarısının kalori alımında yüzde 55 oranında yağ vardı.

Bu yiyeceği tüketmek bunamayı kaçınılmaz hale getiriyor! Her lokmada beyninize daha çok zarar veriyor...

16 hafta sonra araştırmacılar, hem beslenme trendlerinin karaciğer hem de beyin üzerindeki etkisini belirlemek için bir dizi test gerçekleştirdiler.

Bu yiyeceği tüketmek bunamayı kaçınılmaz hale getiriyor! Her lokmada beyninize daha çok zarar veriyor...

Daha yüksek seviyelerde yağ tüketen farelerin obez olarak kabul edildiği ve yağlı karaciğer hastalığı, insülin direnci ve beyin fonksiyon bozukluğu geliştirdiği ortaya çıktı.

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