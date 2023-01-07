Roza Galeri Roza Sağlık Bu yiyeceği tüketmek bunamayı kaçınılmaz hale getiriyor! Her lokmada beyninize daha çok zarar veriyor...

Bu yiyeceği tüketmek bunamayı kaçınılmaz hale getiriyor! Her lokmada beyninize daha çok zarar veriyor...

Milyonlarca insanın erken evre yağlı karaciğer hastalığına sahip olduğuna inanılıyor, ancak çoğu kişi semptomların belirsiz olması nedeniyle bu gerçeğin farkında değil. Durum ortaya çıktığında kontrol altına alınmadığında ise gelecekteki komplikasyonların önünü açabileceğine dair olan kanıtlar giderek artıyor. King's College London liderliğindeki yeni bir çalışmanın bulguları, çok fazla şeker ve yağ yemenin neden olduğu yağlı karaciğer hastalığının ciddi beyin fonksiyon bozukluklarına yol açabileceğini göstermektedir.