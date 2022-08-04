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Bu yiyecekler akciğerin katili! Yedikçe ömrünüzden çalıyor…

Yediğimiz besinlerin sağlığımızı etkilediği bilinen bir gerçek. Ancak etkinin boyutları konusunda çoğu kişi yeterince bilinçli değil. Özellikle bir solunum yolu rahatsızlığı yaşandığında doktorlar en başta yaşam tarzında ve diyette değişikliklere gidilmesini öneriyor. Son zamanlarda nefes darlığı, hırıltı ya da öksürüğünüzde artış hissettiyseniz bunun nedeni tükettiğiniz besinler olabilir. Bu nedenle akciğerinizin sağlığını korumak için kesinlikle tüketmemeniz gereken yiyecekleri sizler için derledik.