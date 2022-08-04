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Bu yiyecekler akciğerin katili! Yedikçe ömrünüzden çalıyor…

Yediğimiz besinlerin sağlığımızı etkilediği bilinen bir gerçek. Ancak etkinin boyutları konusunda çoğu kişi yeterince bilinçli değil. Özellikle bir solunum yolu rahatsızlığı yaşandığında doktorlar en başta yaşam tarzında ve diyette değişikliklere gidilmesini öneriyor. Son zamanlarda nefes darlığı, hırıltı ya da öksürüğünüzde artış hissettiyseniz bunun nedeni tükettiğiniz besinler olabilir. Bu nedenle akciğerinizin sağlığını korumak için kesinlikle tüketmemeniz gereken yiyecekleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 11:55
Bu yiyecekler akciğerin katili! Yedikçe ömrünüzden çalıyor…

İŞLENMİŞ ETLER

Çalışmalar, işlenmiş etlerin doğrudan kötüleşen akciğer fonksiyonları ile alakalı olduğunu gösteriyor.

Bu yiyecekler akciğerin katili! Yedikçe ömrünüzden çalıyor…

Tütsülenmiş etlerin işlenmesinde ve saklanmasında kullanılan nitratların akciğerde iltihaplanmaya ve strese neden olabileceği düşünülüyor.

Bu yiyecekler akciğerin katili! Yedikçe ömrünüzden çalıyor…

Bu durumun nedeni olarak ise nitratların mide asidi tarafından parçalanmamaları gösteriliyor.

Bu yiyecekler akciğerin katili! Yedikçe ömrünüzden çalıyor…

Midede parçalanmayan nitratlar bağırsak biyomumuz tarafından nitrite bölünür ve bu durum çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu yiyecekler akciğerin katili! Yedikçe ömrünüzden çalıyor…

İçeriğinde yüksek miktarda nitrat bulunan etler ise şu şekildedir;

  • Sosis
  • Şarküteri etleri
  • Pastırma
  • Jambon

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