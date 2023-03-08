Roza
Galeri
Roza Sağlık
Bunama riskini %68 artıran vitamin eksikliği! Beyin sağlığı için hayati olan o vitamin
Bunama riskini %68 artıran vitamin eksikliği! Beyin sağlığı için hayati olan o vitamin
Beyin sağlığı, birbirinden farklı faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle ilerleyen yaşa bağlı olarak oluşan beynin sinir yapısındaki değişimler, ilerleyen yaşın da etkisiyle birlikte "nörodejeneratif" hastalıklara neden olabilir. Bu durumda yapılması gerken en önemli nokta; doğru beslenme sistemi ve yaşam stiliyle beyin sağlığını desteklemek. İşte eksikliği durumunda bunama riskini artıran o vitamin...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 17:02