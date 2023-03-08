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Bunama riskini %68 artıran vitamin eksikliği! Beyin sağlığı için hayati olan o vitamin

Beyin sağlığı, birbirinden farklı faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle ilerleyen yaşa bağlı olarak oluşan beynin sinir yapısındaki değişimler, ilerleyen yaşın da etkisiyle birlikte "nörodejeneratif" hastalıklara neden olabilir. Bu durumda yapılması gerken en önemli nokta; doğru beslenme sistemi ve yaşam stiliyle beyin sağlığını desteklemek. İşte eksikliği durumunda bunama riskini artıran o vitamin...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 17:02
Bunama riskini %68 artıran vitamin eksikliği! Beyin sağlığı için hayati olan o vitamin

Dünyanın bunama rahatsızlığına karşı yaklaşımı, büyük oranda değişiklik gösterdi. Geçmiş yıllarda, yaşlanma sürecinin kaçınılmaz bir parçası olarak görülürken, günümüzde önlenebilir bir sağlık problemi olarak değerlendiriliyor.

Bunama riskini %68 artıran vitamin eksikliği! Beyin sağlığı için hayati olan o vitamin

20. yüzyılın ikinci yarısında bilim insanları, bunamanın bir hastalık olduğunu keşfettiler. Bu sayede demansın tedavi edilebilen ve potansiyel olarak iyileştirilebilen diğer hastalıklar gibi olduğunu fark ettiler.

Bunama riskini %68 artıran vitamin eksikliği! Beyin sağlığı için hayati olan o vitamin

Yeni tedavilere giden zorlu bir yol olsa da oldukça önemli veriler elde edildi. Bu sayede beyinde ortaya çıkan hasarlara karşı doğru adımlar atıldığında demans veya diğer adıyla bunama, büyük oranda engellenebilir.

Bunama riskini %68 artıran vitamin eksikliği! Beyin sağlığı için hayati olan o vitamin

Günümüzde dünya çapında 50 milyon kişi demans ile yaşamak zorunda. Üstelik uzmanlar, 2030'da bu sayının 75 milyona, 2050'de ise 131,5 milyona yükseleceğini tahmin ediyor.

Bunama riskini %68 artıran vitamin eksikliği! Beyin sağlığı için hayati olan o vitamin

Yakın zamanda elde edilen verilere göre, bugün doğan her üç kişiden birinin yaşamları boyunca bunama riski ile karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

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