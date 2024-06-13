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Bunama riskini %68 artırıyor! Bu vitaminin eksikliği beyni adeta çürütüyor: "Hemen tahlil yaptırın!"

Beyni etkileyen "nörodejeneratif" hastalıklara demans olarak tanımlanmakla birlikte dünya çapında giderek artan bir orana sahip. Araştırmacıların çaresini bulmaya çalıştığı hastalıkların başında gelen demansa karşı önlem almak ve tedavi geliştirmek en önemli gündemlerinden biri. Bu çalışmalar sonucunda vitamin eksikliğinin önemli bunama sebeplerinden biri olduğu keşfedildi. Özellikle bazı vitaminlerin eksikliği ise; en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.06.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:00
Bunama riskini %68 artırıyor! Bu vitaminin eksikliği beyni adeta çürütüyor: Hemen tahlil yaptırın!

Dünya çapında bunama rahatsızlığına yaklaşım oldukça değişti. Geçmişte yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olarak görülürken, günümüzde önlenebilir bir sağlık sorunu olarak görülüyor.

Bunama riskini %68 artırıyor! Bu vitaminin eksikliği beyni adeta çürütüyor: Hemen tahlil yaptırın!

Bilim insanları 20. yüzyılın ikinci yarısında bunamanın bir hastalık olduğunu keşfettiler. Bu, demans gibi tedavi edilebilen ve iyileştirilebilen diğer hastalıkların olduğunu gösterdi.

Bunama riskini %68 artırıyor! Bu vitaminin eksikliği beyni adeta çürütüyor: Hemen tahlil yaptırın!

Yeni tedaviler zorlu olsa da önemli veriler elde edildi. Bu nedenle, beyinde meydana gelen bozulmalara doğru önlemler alındığında, demans veya bunama, önemli ölçüde önlenebilir.

Bunama riskini %68 artırıyor! Bu vitaminin eksikliği beyni adeta çürütüyor: Hemen tahlil yaptırın!

Dünya çapında şu anda 50 milyon kişi demansla mücadele etmek zorunda. Ayrıca uzmanlar, 2030'da 75 milyona ve 2050'de 131,5 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.

Bunama riskini %68 artırıyor! Bu vitaminin eksikliği beyni adeta çürütüyor: Hemen tahlil yaptırın!

Yeni araştırmalar, bugün doğan her üç kişiden birinin hayatları boyunca bunama riski taşıyabileceğini gösteriyor.

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