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Bunama riskini %68 artırıyor! Bu vitaminin eksikliği beyni adeta çürütüyor: "Hemen tahlil yaptırın!"
Bunama riskini %68 artırıyor! Bu vitaminin eksikliği beyni adeta çürütüyor: "Hemen tahlil yaptırın!"
Beyni etkileyen "nörodejeneratif" hastalıklara demans olarak tanımlanmakla birlikte dünya çapında giderek artan bir orana sahip. Araştırmacıların çaresini bulmaya çalıştığı hastalıkların başında gelen demansa karşı önlem almak ve tedavi geliştirmek en önemli gündemlerinden biri. Bu çalışmalar sonucunda vitamin eksikliğinin önemli bunama sebeplerinden biri olduğu keşfedildi. Özellikle bazı vitaminlerin eksikliği ise; en önemli etkenler arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 13.06.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:00