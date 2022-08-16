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Bunu yediğiniz anda kalp krizini tetikliyor! Kesinlikle uzak durmanız gereken o yiyecek…

Hepimizin bilmesi gereken bir bilgi; tabağımızdaki yiyecekler kalp sağlığımızı korumada oldukça etkilidir. Bu nedenle günlük yaşantımızdaki beslenme alışkanlıklarımız bize sağlığımızı kazandırabilir ya da kaybettirebilir. Gerek doktorların gerekse diyetistenlerin kalp sağlığınızı korumak adına kesinlikle tüketmemeniz gerektiğiniz söylediği belirli yiyecekler bulunuyor. İşte asla tüketmemeniz gereken kalbiniz için en tehlikeli gıdalar…

Giriş Tarihi: 16.08.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 13:29
Bunu yediğiniz anda kalp krizini tetikliyor! Kesinlikle uzak durmanız gereken o yiyecek…

İŞLENMİŞ ŞARKÜTERİ ETLERİ

Sağlıklı bir kahvaltı yapmayı amaçlarken sofraya koyduğunuz salam ve sosis gibi ürünler aslında başta kalbiniz olmak üzere tüm vücudunuza zarar vermenize yol açıyor.

Bunu yediğiniz anda kalp krizini tetikliyor! Kesinlikle uzak durmanız gereken o yiyecek…

Hafif bir ara öğün olarak yenilen salamlı sandviçler de tüm bu şarküteri etlerinin içerdiği nitratlar nedeni ile iltihaplanmaya neden oluyor.

Bunu yediğiniz anda kalp krizini tetikliyor! Kesinlikle uzak durmanız gereken o yiyecek…

Kronik iltihaplanma ise doğrudan ateroskleroz gelişimiyle alakalı olup atardamarların sertleşmesine beya daralmasına yol açmaktadır.

Bunu yediğiniz anda kalp krizini tetikliyor! Kesinlikle uzak durmanız gereken o yiyecek…

SOSİSLİ SANDVİÇ

Şarküteri denildiğinde bir diğer zararlı yiyecek ise sosisli sandviçlerdir.

Bunu yediğiniz anda kalp krizini tetikliyor! Kesinlikle uzak durmanız gereken o yiyecek…

Sosisli sandviçler ve sosisler doymuş yağ bakımından oldukça yüksektir.

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