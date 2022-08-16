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Bunu yediğiniz anda kalp krizini tetikliyor! Kesinlikle uzak durmanız gereken o yiyecek…
Bunu yediğiniz anda kalp krizini tetikliyor! Kesinlikle uzak durmanız gereken o yiyecek…
Hepimizin bilmesi gereken bir bilgi; tabağımızdaki yiyecekler kalp sağlığımızı korumada oldukça etkilidir. Bu nedenle günlük yaşantımızdaki beslenme alışkanlıklarımız bize sağlığımızı kazandırabilir ya da kaybettirebilir. Gerek doktorların gerekse diyetistenlerin kalp sağlığınızı korumak adına kesinlikle tüketmemeniz gerektiğiniz söylediği belirli yiyecekler bulunuyor. İşte asla tüketmemeniz gereken kalbiniz için en tehlikeli gıdalar…
Giriş Tarihi: 16.08.2022 13:20
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 13:29