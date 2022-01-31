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'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! Lokman Hekim'in önerdiği mucizevi besin...

Binlerce yıl önceden gelen şifa sırrı... Lokman Hekim'in binlerce yıl önce 'Bunu yiyen hasta olmaz' dediği mucizevi besin adeta şifa dağıtıyor. Hastalıklara kalkan olan, kanser başta olmak üzere diyabet ve kronik birçok hastalığı önleyen mucizevi reçetede yer alan besinler adeta doğal ilaç görevi görüyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. İşte "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...