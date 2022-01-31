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'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! Lokman Hekim'in önerdiği mucizevi besin...

Binlerce yıl önceden gelen şifa sırrı... Lokman Hekim'in binlerce yıl önce 'Bunu yiyen hasta olmaz' dediği mucizevi besin adeta şifa dağıtıyor. Hastalıklara kalkan olan, kanser başta olmak üzere diyabet ve kronik birçok hastalığı önleyen mucizevi reçetede yer alan besinler adeta doğal ilaç görevi görüyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. İşte "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

Giriş Tarihi: 31.01.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 08:58
’Bunu yiyen hasta olmaz’ demişti! Lokman Hekim’in önerdiği mucizevi besin...

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! Lokman Hekim'in önerdiği mucizevi besin...

Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.

’Bunu yiyen hasta olmaz’ demişti! Lokman Hekim’in önerdiği mucizevi besin...

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! Lokman Hekim'in önerdiği mucizevi besin...

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir'

’Bunu yiyen hasta olmaz’ demişti! Lokman Hekim’in önerdiği mucizevi besin...

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! Lokman Hekim'in önerdiği mucizevi besin...

Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

’Bunu yiyen hasta olmaz’ demişti! Lokman Hekim’in önerdiği mucizevi besin...

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! Lokman Hekim'in önerdiği mucizevi besin...

Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir.

’Bunu yiyen hasta olmaz’ demişti! Lokman Hekim’in önerdiği mucizevi besin...

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! Lokman Hekim'in önerdiği mucizevi besin...

İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

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