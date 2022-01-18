Bütün faydası kabuğunda! İşte damarları yenileyen mucize meyve

Yüksek kolesterol, genellikle tedavi edilmediğinde kalp hastalıklarına zemin hazırlayan ve geç fark edilen önemli sağlık tehditlerinden biri haline dönüşüyor. Neyse ki yüksek kolesterol fark edildiğinde bilim tarafından geliştirilen önemli tedaviler sayesinde doğru bir strateji izlenebiliyor. Aynı zamanda doğal gıdaların tüketiminin de önemli olduğu bu durumda kolesterol seviyeleri önemli oranda azaltılabilir. Örneğin; yapılan çalışmalar, meyvelerden birinin doğru tüketildiğinde kolesterolü %40 oranında düşürdüğü tespit edildi.

Semptomların pek belli olmaması nedeniyle yüksek kolesterolü anlamak, oldukça zor olabilir. Fakat kolesterol oranı yükseldikçe komplikasyonlar da artış gösterebilir. Bu duruma yol açan yağ molekülleri, atardamarlarda zararlı plak oluşumuna neden olarak kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalık riskini artırabilir. Bir araştırma grubu ise turunçgil kabuklarında bulunan bileşiklerin kolesterol seviyelerini %40 kadar önemli ölçüde azaltabileceğini keşfetti.

Ulusal Sağlık Servisi'ne göre; her beş kişiden birinde görülen yüksek kolesterol, bu kişileri kalp hastalığı geliştirme riski altına alıyor. Dünyanın birçok yerinde en yaygın sorunlarından biri olan yüksek kolesterol, genellikle ilaçlar ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Science Daily'e konuşan bir araştırma grubu, turunçgil kabuğunda bulunan antioksidan bileşiklerin yüksek kolesterolü bazı ilaçlardan bile daha etkili bir şekilde ve yan etkisi olmaksızın düşürebildiğini keşfettiklerini belirtti.

Yüksek kolesterol, yüksek seviyelerde düşük yoğunluklu protein olarak adlandırılan veya kanda dolaşan "kötü kolesterol" olarak tanımlanan yüksek riske sahip bir sağlık durumu olarak biliniyor.