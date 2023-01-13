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Buz kesen ayaklara dikkat! Sebebi soğuk hava değil: Bu hastalığın habercisi olabilir…

Soğuk hava vücudun ısısını etkileyerek, üşümeye neden olabilir. Ani hava değişimi, ayak üşümesinin en yaygın nedenlerinden biri. Ancak ayaktaki soğukluğun sebebi geniş bir yelpazede toplanıyor. Ayak ısısındaki düşüş bazı hastalıkların habercisi olabilir.

Giriş Tarihi: 13.01.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 13:47
Buz kesen ayaklara dikkat! Sebebi soğuk hava değil: Bu hastalığın habercisi olabilir…

Ayaklarınız sürekli üşüyor ve hiç ısınmıyorsa, yaz aylarında bile el ayak soğukluğu yaşıyorsanız dikkat! Sürekli üşüme hissinin altında farklı sebepler yatıyor olabilir...

Buz kesen ayaklara dikkat! Sebebi soğuk hava değil: Bu hastalığın habercisi olabilir…

Bu durumda ayaklarınızın soğuk olmasına neden olacak.

Buz kesen ayaklara dikkat! Sebebi soğuk hava değil: Bu hastalığın habercisi olabilir…

Zayıf dolaşım, hareketsiz bir yaşam tarzından çok fazla oturmanın bir sonucu olabilir.

Buz kesen ayaklara dikkat! Sebebi soğuk hava değil: Bu hastalığın habercisi olabilir…

KAN DOLAŞIMINIZ ZAYIF OLABİLİR

Zayıf dolaşım, soğuk ayakların en yaygın nedenlerinden biridir.

Buz kesen ayaklara dikkat! Sebebi soğuk hava değil: Bu hastalığın habercisi olabilir…

Ayağa kalkıp hareket etmezseniz, ayaklarda ve ayak parmaklarında yeterince dolaşım alamama olasılığını artırırsınız.

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