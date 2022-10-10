C vitamini depolarına tavan yaptırıyor, kolajen seviyelerini artırıyor! Gençliğin formülünü barındıran 9 besin

Çalışmalar, C vitamininin kıkırdağın büyük bir bölümünü oluşturan kolajen üretimine ve yenilenmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor. Kıkırdak, vücutta bulunan ve eklem yüzeylerini kaplayan bir dokudur. Eklemler, vücutta bir amortisör görevi görür ancak yaralanma veya aşınma ve yıpranma, osteoartrit nedeniyle hasar görebilir.