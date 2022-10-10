Roza Galeri Roza Sağlık C vitamini depolarına tavan yaptırıyor, kolajen seviyelerini artırıyor! Gençliğin formülünü barındıran 9 besin

C vitamini depolarına tavan yaptırıyor, kolajen seviyelerini artırıyor! Gençliğin formülünü barındıran 9 besin

C vitamini yönünden zengin olan yiyecekler, özellikle sıklıkla yaşanan eklem ağrıları sorunlarıyla mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Artrit diğer adıyla romatizmayla mücadele eden insanların yaşadığı ağrıları hafifletmenin en temel yöntemlerinden biri; beslenme sisteminde dikkatli olmak.

Giriş Tarihi: 10.10.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 14:33
C vitamini depolarına tavan yaptırıyor, kolajen seviyelerini artırıyor! Gençliğin formülünü barındıran 9 besin

Artrit ağrılı ve yaşam kalitesini büyük oranda düşüren sorunların başında geliyor. Tedavisi olmamasına rağmen, belirtileri önlemek ve hafifletmek için bazı önlemler bulunuyor. İşte o adımlar…

C vitamini depolarına tavan yaptırıyor, kolajen seviyelerini artırıyor! Gençliğin formülünü barındıran 9 besin

Beslenme, ağrılarınızı gidermenizi mümkün kılan en iyi yollardan biri. Özellikle C vitamini açısından zengin bir beslenme, eklem ağrılarında büyük bir etki oluşturuyor.

C vitamini depolarına tavan yaptırıyor, kolajen seviyelerini artırıyor! Gençliğin formülünü barındıran 9 besin

Çalışmalar, C vitamininin kıkırdağın büyük bir bölümünü oluşturan kolajen üretimine ve yenilenmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor. Kıkırdak, vücutta bulunan ve eklem yüzeylerini kaplayan bir dokudur. Eklemler, vücutta bir amortisör görevi görür ancak yaralanma veya aşınma ve yıpranma, osteoartrit nedeniyle hasar görebilir.

C vitamini depolarına tavan yaptırıyor, kolajen seviyelerini artırıyor! Gençliğin formülünü barındıran 9 besin

British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırma, C vitamini seviyelerinin düşük olmasının, en az beş eklemi etkileyen bir hastalık olan inflamatuar poliartrit geliştirme riskini artırabileceği sonucuna varmıştır.

C vitamini depolarına tavan yaptırıyor, kolajen seviyelerini artırıyor! Gençliğin formülünü barındıran 9 besin

Araştırma sonucunda düşük meyve ve sebze tüketiminin sonucunda olan C vitamini düşüklüğünün, inflamatuar poliartrit (IP) geliştirme riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. C vitamini alımının en düşük kategorisindekiler, en yükseklere kıyasla, IP geliştirme risklerini üç kattan fazla artırdığı tespit edildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA