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C vitamini depolarını hep dolu tutuyor! Bu bitkinin çayı hastalık yüzü göstermiyor...

Yabani gül bitkisi ailesinden olan kuşburnu, kırmızıdan mor tonlarına kadar farklı çeşitleriyle doğada bulunan şifa deposu bir meyve. Bu bitkinin çayı ise; hiç düşünmediğiniz kadar etkili bir hastalık kovucu. Oldukça etkili bir vitamin deposu olan kuşburnunun düzenli tüketimi, genel sağlık üzerinde birçok faydalı etki sunuyor. İşte o faydalar...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:42
C vitamini depolarını hep dolu tutuyor! Bu bitkinin çayı hastalık yüzü göstermiyor...

Bitki çaylarında yaygın bir bileşen olan kuşburnu, toz formlarda da mevcuttur. Kuşburnu, sağlığınız için faydalı olan bir dizi önemli antioksidan (C vitamini, E vitamini, beta-karoten ve likopen) içerir. Alternatif uygulayıcılar ayrıca kuşburnunun çok çeşitli gastrointestinal ve inflamatuar semptomları önleyebileceğine veya tedavi edebileceğine inanmaktadır.

Zi ying jin de denilen kuşburnu, geleneksel Çin tıbbında böbreklerin çalışmasını düzenlemek ve ishali durdurmak için kullanılır.

C vitamini depolarını hep dolu tutuyor! Bu bitkinin çayı hastalık yüzü göstermiyor...

Kuşburnu Ne İçin Kullanılır?

Alternatif tıpta kuşburnu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için doğal bir çare olarak lanse edilir:

C vitamini depolarını hep dolu tutuyor! Bu bitkinin çayı hastalık yüzü göstermiyor...
  • Artrit
  • Sırt ağrısı
  • Kabızlık
  • Şeker hastalığı
  • İshal
  • Safra taşları
  • Gut
  • Ülserler
  • İdrar yolu enfeksiyonları
C vitamini depolarını hep dolu tutuyor! Bu bitkinin çayı hastalık yüzü göstermiyor...

Ayrıca kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı hızlandırdığı, iltihabı azalttığı ve hatta kalp hastalıklarını önlediği iddia ediliyor. Bu iddialardan bazıları araştırmalarla diğerlerinden daha iyi destekleniyor.

C vitamini depolarını hep dolu tutuyor! Bu bitkinin çayı hastalık yüzü göstermiyor...

ARTRİT

Bir dizi çalışma, kuşburnunun osteoartrit ("aşınma ve yıpranma artriti") ve romatoid artrit (otoimmün bir artrit şekli) semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

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