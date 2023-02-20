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C vitamini depolarını hep dolu tutuyor! Bu bitkinin çayı hastalık yüzü göstermiyor...
C vitamini depolarını hep dolu tutuyor! Bu bitkinin çayı hastalık yüzü göstermiyor...
Yabani gül bitkisi ailesinden olan kuşburnu, kırmızıdan mor tonlarına kadar farklı çeşitleriyle doğada bulunan şifa deposu bir meyve. Bu bitkinin çayı ise; hiç düşünmediğiniz kadar etkili bir hastalık kovucu. Oldukça etkili bir vitamin deposu olan kuşburnunun düzenli tüketimi, genel sağlık üzerinde birçok faydalı etki sunuyor. İşte o faydalar...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:42