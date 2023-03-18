C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Bu meyve portakaldan bile 3 kat fazla...
Bağışıklık sistemimiz bizi hem mevsimsel hem de kronik rahatsızlıklardan koruyan en önemli kalkanımız. Bu kalkanın güçlenmesi için ise en temelde ihtiyacımız olan şey bol bol C vitamini tüketmek. Peki bu C vitaminin nasıl alabiliriz? En doğal ve etkili yolu C vitamini bakımından zengin meyve ve sebzeleri tüketmek. Ancak yapılan araştırmalar C vitaminin asıl kaynağı olarak bilienen portakaldan bile daha zengin bir C vitamini kaynağı olduğunu ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 18.03.2023 13:36
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 13:43