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C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Bu meyve portakaldan bile 3 kat fazla...

Bağışıklık sistemimiz bizi hem mevsimsel hem de kronik rahatsızlıklardan koruyan en önemli kalkanımız. Bu kalkanın güçlenmesi için ise en temelde ihtiyacımız olan şey bol bol C vitamini tüketmek. Peki bu C vitaminin nasıl alabiliriz? En doğal ve etkili yolu C vitamini bakımından zengin meyve ve sebzeleri tüketmek. Ancak yapılan araştırmalar C vitaminin asıl kaynağı olarak bilienen portakaldan bile daha zengin bir C vitamini kaynağı olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 18.03.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 13:43
C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Bu meyve portakaldan bile 3 kat fazla...

BARBADOS KİRAZI

Aynı zamanda Açerola ya da Aserola olarak da bilinen barbados kirazı ülkemizde yetişmemekle birlikte Amerika, Orta Amerika ve Karayip gibi ılıman iklimlerde bulunuyor.

C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Bu meyve portakaldan bile 3 kat fazla...

İçerdiğini yüksek C vitamini sayesinde portakaldan bile zengin içeriğe sahip ve acı-tatlı bir tada sahip.

C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Bu meyve portakaldan bile 3 kat fazla...

Görüntüsü tıpkı bir kirazı andıran meyvenin 100 gramında ortalama 1.600 mg C vitamini bulunuyor ve yaygın olmamasına karşın bu listede olmaya hak kazanıyor.

C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Bu meyve portakaldan bile 3 kat fazla...

Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan barbados kirazı, A ve B vitamini de içeriyor.

C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Bu meyve portakaldan bile 3 kat fazla...

DOLMA BİBER

Bütün dolma biberler eşit besin değerlerine sahip değildir ancak hepsinin yüksek C vitamini içerir.

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