Roza Galeri Roza Sağlık “Canım çikolata istiyor” cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: “Bu mineralin yok olduğunun işareti…”

“Canım çikolata istiyor” cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: “Bu mineralin yok olduğunun işareti…”

Son zamanlarda çikolataya karşı dayanılmaz bir istek mi duyuyorsunuz? Sadece tatlı krizinizden ibaret olmayabilir! Vücudunuz size gizli bir sinyal gönderiyor olabilir ve bunu fark etmeniz sağlığınız için oldukça önemli.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 08:59
Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

Çikolata yeme isteğiniz normalden fazla arttıysa, bu sadece bir tatlı krizi olmayabilir. Uzmanlar, belirli yiyecekler için duyulan aşırı isteğin, vücudun eksik olan besin öğelerini tamamlamaya çalıştığının bir işareti olabileceğini belirtiyor.

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

Özellikle çikolata isteği, magnezyum eksikliğine işaret edebilir.

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

MAGNEZYUM NEDEN ÖNEMLİDİR?

Magnezyum, vücudun sağlıklı çalışabilmesi için kritik bir mineraldir. Kas ve sinir sisteminin düzgün çalışmasını destekler, kemik sağlığını güçlendirir ve kan şekeri seviyelerinin kontrolünde rol oynar.

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

Magnezyum, baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, tohumlar, tam tahıllar ve güçlendirilmiş kahvaltılık gevreklerde bolca bulunur. Aynı zamanda balık, tavuk ve kırmızı ette de mevcuttur.

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

ÇİKOLATA VE MAGNEZYUM İLİŞKİSİ

Beslenme uzmanı Mark Gilbert, çikolata isteğinin magnezyum eksikliğinin bir göstergesi olabileceğini söylüyor. Bitter çikolata, yüksek kakao içeriği sayesinde iyi bir magnezyum kaynağıdır.

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

Gilbert, "Bitter çikolatanın koyuluğu arttıkça magnezyum miktarı da artar. Büyük bir bitter çikolata barı, günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını karşılayabilir" diyor.

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

Ancak çikolatanın kalori açısından yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yüzden tüketimi ölçülü olmalı.

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

Magnezyum ihtiyacını karşılamak için daha sağlıklı alternatifler de mevcut: kabak çekirdeği, badem, muz, incir ve ıspanak gibi besinler günlük magnezyum ihtiyacınızı destekler.

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Cleveland Clinic'e göre, magnezyum eksikliğinin ilk belirtileri şunlardır:

  • Yorgunluk
  • İştah kaybı
  • Kas spazmları
  • Bulantı
  • Kas sertliği ve güçsüzlük

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

Eksiklik ilerlerse, daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir:

  • Anormal kalp ritimleri
  • Uyuşma ve karıncalanma
  • Kişilik değişiklikleri
  • Nöbetler

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ RİSKİ KİMLERDE DAHA YÜKSEK?

Bazı durumlar magnezyum eksikliği riskini artırabilir:

  • Crohn hastalığı veya çölyak hastalığı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar

  • Tip 2 diyabet

  • Alkol kullanımı

  • 60 yaş ve üzeri kişiler

Yaş ilerledikçe vücudun magnezyumu emme kapasitesi azalır, bu da eksiklik riskini yükseltir.

Canım çikolata istiyor cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: Bu mineralin yok olduğunun işareti…

ÇİKOLATA İSTEĞİNİ SAĞLIKLI YOLLA KARŞILAMAK

Eğer çikolata isteğiniz çok fazlaysa, bu durum vücudunuzun magnezyum ihtiyacını işaret ediyor olabilir. Kaliteli bitter çikolata tüketmek (tercihen %70 ve üzeri kakao içeren) bir çözüm olabilir. Bunun yanında, magnezyum açısından zengin gıdalarla beslenmek veya gerektiğinde magnezyum takviyesi almak da isteği azaltabilir.