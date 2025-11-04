“Canım çikolata istiyor” cümlesine dikkat! Meğer beyninizin gizli sinyaliymiş: “Bu mineralin yok olduğunun işareti…”

ÇİKOLATA İSTEĞİNİ SAĞLIKLI YOLLA KARŞILAMAK

Eğer çikolata isteğiniz çok fazlaysa, bu durum vücudunuzun magnezyum ihtiyacını işaret ediyor olabilir. Kaliteli bitter çikolata tüketmek (tercihen %70 ve üzeri kakao içeren) bir çözüm olabilir. Bunun yanında, magnezyum açısından zengin gıdalarla beslenmek veya gerektiğinde magnezyum takviyesi almak da isteği azaltabilir.