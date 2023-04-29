Roza
Galeri
Roza Sağlık
Canınız sık sık çikolata çekiyorsa dikkat! Altında bu vitamin eksikliği yatıyor olabilir…
Canınız sık sık çikolata çekiyorsa dikkat! Altında bu vitamin eksikliği yatıyor olabilir…
Vücudun en iyi şekilde çalışması için belirli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. İhtiyacımız olan besinlerin çoğunu ise beslenme yoluyla alabiliriz. Bununla birlikte, yediklerimizden yeterli mineral ve vitamini alamamak farklı sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olabilir. Sürekli bir çikolata krizi yaşıyorsanız, bu durum size vücudunuza dair de bir bilgi verir.
Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:06
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:12