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Canınız sık sık çikolata çekiyorsa dikkat! Altında bu vitamin eksikliği yatıyor olabilir…

Vücudun en iyi şekilde çalışması için belirli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. İhtiyacımız olan besinlerin çoğunu ise beslenme yoluyla alabiliriz. Bununla birlikte, yediklerimizden yeterli mineral ve vitamini alamamak farklı sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olabilir. Sürekli bir çikolata krizi yaşıyorsanız, bu durum size vücudunuza dair de bir bilgi verir.

Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:12
Canınız sık sık çikolata çekiyorsa dikkat! Altında bu vitamin eksikliği yatıyor olabilir…

Magnezyum, güçlü kemikler oluşturmak, kan şekerini düzenlemek, kas ve sinir fonksiyonu gibi işlevler için gerekli olan böyle bir mineraldir.

Canınız sık sık çikolata çekiyorsa dikkat! Altında bu vitamin eksikliği yatıyor olabilir…

Şiddetli magnezyum eksikliği vakaları, diğer semptomların yanı sıra nöbetlere, kalp çarpıntısına ve kişilik değişikliklerine yol açabilir.

Canınız sık sık çikolata çekiyorsa dikkat! Altında bu vitamin eksikliği yatıyor olabilir…

Baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu yemişler, tohumlar, kepekli tahıllar ve güçlendirilmiş tahıllar gibi bitkisel gıdalarda bulunur. Ayrıca balık, kümes hayvanları ve dana etinde de bulunur.

Canınız sık sık çikolata çekiyorsa dikkat! Altında bu vitamin eksikliği yatıyor olabilir…

Bir uzman, magnezyum seviyenizin düşük olabileceğine dair beklenmedik bir işaretin de çikolata aşermek olduğunu anlattı.

Canınız sık sık çikolata çekiyorsa dikkat! Altında bu vitamin eksikliği yatıyor olabilir…

Beslenme uzmanı Mark Gilbert şöyle açıkladı: "Çikolata aşermek, muhtemelen vücudun magnezyum takviyesi istediği anlamına gelebilir."

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