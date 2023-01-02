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Çelik gibi bağışıklığın anahtarı! Günde 1 bardağı sizi tüm enfeksiyonlardan koruyacak...
Çelik gibi bağışıklığın anahtarı! Günde 1 bardağı sizi tüm enfeksiyonlardan koruyacak...
Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan hastalıklardan korunmanın yolu güçlü bir bağışıklık sisteminden geçiyor. Bu bakımdan tüketilen yiyeceklerin tercihi de büyük önem taşıyor. Ancak sadece belirli bir meyveye odaklanmak yerine çeşitli meyve ve sebzeleri tüketmek sağlığın da optimal seviyede kalmasını sağlıyor. Konu hakkında konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kış mevsiminde sofranızda düzenli bulundurmanız gereken 8 besini anlattı; önemli önerilerde bulundu.
Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:17
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 14:26