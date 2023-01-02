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Çelik gibi bağışıklığın anahtarı! Günde 1 bardağı sizi tüm enfeksiyonlardan koruyacak...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan hastalıklardan korunmanın yolu güçlü bir bağışıklık sisteminden geçiyor. Bu bakımdan tüketilen yiyeceklerin tercihi de büyük önem taşıyor. Ancak sadece belirli bir meyveye odaklanmak yerine çeşitli meyve ve sebzeleri tüketmek sağlığın da optimal seviyede kalmasını sağlıyor. Konu hakkında konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kış mevsiminde sofranızda düzenli bulundurmanız gereken 8 besini anlattı; önemli önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 14:26
Çelik gibi bağışıklığın anahtarı! Günde 1 bardağı sizi tüm enfeksiyonlardan koruyacak...

NAR

Nar içeriğindeki antosiyanin ile en güçlü antioksidan özelliğe sahip meyvelerden. Zengin C, E, K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallar sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı korunmamıza yardımcı oluyor.

Çelik gibi bağışıklığın anahtarı! Günde 1 bardağı sizi tüm enfeksiyonlardan koruyacak...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, "Narı çay formunda demleyerek arada 1-2 fincan tüketebilirsiniz" diyor.

Çelik gibi bağışıklığın anahtarı! Günde 1 bardağı sizi tüm enfeksiyonlardan koruyacak...

BALKABAĞI

Kış mevsiminin en güzel renkli besinlerinden biri olan balkabağının içeriğinde yer alan A vitamini, bağışıklık sistemi hücrelerinin fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol alıyor. Böylece bağışıklığımızın güçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor.

Çelik gibi bağışıklığın anahtarı! Günde 1 bardağı sizi tüm enfeksiyonlardan koruyacak...

A vitaminin ayrıca çeşitli enfeksiyon hastalıklarında tedavi edici etkisi de bulunuyor. Yemeklerin yanında garnitür olarak ya da çorbasını yaparak balkabağını beslenme planınıza ekleyebilirsiniz.

Çelik gibi bağışıklığın anahtarı! Günde 1 bardağı sizi tüm enfeksiyonlardan koruyacak...

BALIK

Balığın içeriğinde bolca omega 3 yağ asitleri, melatonin, triptofan ve taurin gibi bağışıklık sistemini düzenleyici bileşenler bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, düzenli balık tüketiminin ayrıca bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısının artışına da katkı sağladığını belirterek, "Bağırsaklarda yararlı bakteri sayısının yüksek olması güçlü bir bağışıklık sistemi için elzemdir.

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