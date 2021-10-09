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Çinko eksikliğini göz ardı etmeyin

Vücudumuzun doğru çalışabilmesinde vitamin ve mineraller büyük öneme sahip. Her vitamin ve mineralin ayrı bir görevi bulunuyor. Vücudun enfeksiyonlarla savaşabilmesi ve hücre üretebilmesi için gerekli olan çinko; özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılarda çok önemli...

HALİT YEREBAKAN Roza Sağlık
Giriş Tarihi: 09.10.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 10:05
Çinko eksikliğini göz ardı etmeyin

Çinko eksikliği Türkiye'de yaygın denilebilecek seviyede görülür. En riskli gruplar, okul öncesi çocuklar, hamile veya emziren kadınlar ve yaşlılar olarak öne çıkıyor.

Vücudun doğru çalışabilmesi ve işlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için vitamin ve mineraller büyük öneme sahip. Her bir vitamin ve mineralin ayrı bir görevi var. Mineraller arasından çinko, vücudun enfeksiyonlarla savaşabilmesi ve hücre üretebilmesi için gerekli.

Yaraların iyileşmesi ve tüm hücrelerdeki DNA'nın oluşması çinkoya bağlı. Çinko ayrıca bağışıklık fonksiyonları, büyüme, cinsel gelişim ve üreme sistemlerinin önemli bir parçasıdır.

Çinko eksikliğini göz ardı etmeyin

Öyle ki, çinko eksikliği kansere bile neden olabilir. Çinko çeşitli gıdalar yoluyla alınır. Çinko içeriği bakımından yeterli beslenilmediği takdirde vücut yeni ve sağlıklı hücreler üretemez. Bu durumda bazı belirtiler ortaya çıkar;

  • Koku ve tat duyusunda azalma
  • İştahsızlık
Çinko eksikliğini göz ardı etmeyin
  • Kilo kaybı
  • Ciltte açık yaralar
Çinko eksikliğini göz ardı etmeyin
  • Yaraların iyileşmemesi
  • Uykusuzluk hissi
  • Odaklanma güçlüğü
  • İshal
  • Saç dökülmesi
  • Sık geçirilen soğuk algınlığı ve enfeksiyonlar
Çinko eksikliğini göz ardı etmeyin
  • Özellikle ağız çevresinde meydana gelen deri döküntüleri
  • Yavaş uzayan, çabuk kırılan veya çatlayan tırnaklar
  • Çocuklarda büyüme ve gelişmenin yavaşlaması
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