Çinko eksikliğini göz ardı etmeyin

Çinko eksikliği Türkiye'de yaygın denilebilecek seviyede görülür. En riskli gruplar, okul öncesi çocuklar, hamile veya emziren kadınlar ve yaşlılar olarak öne çıkıyor.

Vücudun doğru çalışabilmesi ve işlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için vitamin ve mineraller büyük öneme sahip. Her bir vitamin ve mineralin ayrı bir görevi var. Mineraller arasından çinko, vücudun enfeksiyonlarla savaşabilmesi ve hücre üretebilmesi için gerekli.

Yaraların iyileşmesi ve tüm hücrelerdeki DNA'nın oluşması çinkoya bağlı. Çinko ayrıca bağışıklık fonksiyonları, büyüme, cinsel gelişim ve üreme sistemlerinin önemli bir parçasıdır.