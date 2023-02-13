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Çocuklara depremi anlatmak... Dikkat edilmesi gereken noktaların başında bu gelilyor!

Yakın zamanda yaşadığımız Kahramanmaraşlı 2 deprem "asrın felaketi" olarak da nitelendiriliyor. Birçok canı kaybettiğimiz bu doğal afet belki de hepimizden çok çocukları etkiliyor. Fizyolojik etkileri olduğu gibi psikolojik olarak da büyük yıkımlar yaratıyor. Bu bağlamda çocuklara ve gençlere depremin nasıl açıklanması gerektiği ve depremzede çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini Psikolog ve Aile Danışmanı Rojin Nazik anlattı.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:12
Çocuklara depremi anlatmak... Dikkat edilmesi gereken noktaların başında bu gelilyor!

Gençlerin afet mağduru olması bazı çocuklarımızı korkutabilir, olası fobilere veya korkulara yol açabilir. Televizyonda ve internette gördüğümüz ürkütücü görüntüler, dikkat edilmediği takdirde canımızı yakabilir.

Çocuklara depremi anlatmak... Dikkat edilmesi gereken noktaların başında bu gelilyor!

Çocuklarınıza deprem gibi felaketlerin nadir görülen olaylar olduğu konusunda güvence verin. Çocuğunuz yeterince büyükse, acil durum güvenlik planını tartışın. Çocuklara duygularını açık şekilde ifade etmesine teşvik edin bununla birlikte evinizi, sevdiklerinizi kaybetme korkusunun travmatik olaylara karşı yaygın bir tepki olduğunu bilmeliyiz.

Çocuklara depremi anlatmak... Dikkat edilmesi gereken noktaların başında bu gelilyor!

Çocuklar da ve Gençler de travmadan kaynaklanan bazı yaygın semptomlar şunlardır:

Fiziksel

  • Tükenmişlik
Çocuklara depremi anlatmak... Dikkat edilmesi gereken noktaların başında bu gelilyor!
  • Uykusuzluk hastalığı

  • Aşırı uyarılma

Çocuklara depremi anlatmak... Dikkat edilmesi gereken noktaların başında bu gelilyor!
  • Yeme bozuklukları
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