Roza
Galeri
Roza Sağlık
Çocuklara depremi anlatmak... Dikkat edilmesi gereken noktaların başında bu gelilyor!
Çocuklara depremi anlatmak... Dikkat edilmesi gereken noktaların başında bu gelilyor!
Yakın zamanda yaşadığımız Kahramanmaraşlı 2 deprem "asrın felaketi" olarak da nitelendiriliyor. Birçok canı kaybettiğimiz bu doğal afet belki de hepimizden çok çocukları etkiliyor. Fizyolojik etkileri olduğu gibi psikolojik olarak da büyük yıkımlar yaratıyor. Bu bağlamda çocuklara ve gençlere depremin nasıl açıklanması gerektiği ve depremzede çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini Psikolog ve Aile Danışmanı Rojin Nazik anlattı.
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:12